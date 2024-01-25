人民网北京1月25日电 （记者王仁宏）2024年1月23日，住房城乡建设部安全生产管理委员会办公室分别对吉林省、山东省住房城乡建设厅进行约谈，要求深刻汲取“12· 27”“12· 30”较大事故教训，切实采取有效措施，防范重大安全风险，坚决稳控安全生产形势。

据悉，2023年12月27日，吉林省长春市宽城区金都小镇居民二次供水改造工程发生一起中毒窒息事故，造成3人死亡；2023年12月30日，山东省济南市历城区雨污合流管网改造及城市内涝治理大明湖排水分区PPP项目发生一起土方基坑坍塌事故，造成3人死亡。

约谈强调，对近期多地发生多起安全生产事故，吉林省、山东省住房城乡建设系统务必高度重视，认真剖析事故的原因，严格事故查处，切实发挥事故警示教育作用，坚持问题导向，精准实施短频快的专项检查，抓好市政基础设施工程等重点领域风险隐患排查，有针对性地采取措施迅速组织整改到位。

约谈要求，吉林省、山东省住房城乡建设系统要建立健全地方安全生产监督机制，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提高发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平，压紧压实企业安全生产主体责任，坚持严管重罚，着力提高从业人员安全素养。

春节临近，历来是抢工期、赶进度的高发期。约谈同时强调，叠加低温寒潮、雨雪冰冻等极端天气带来的风险，吉林省、山东省要结合本地区、本时期的施工特点，举一反三，落实落细安全防范措施，压实各方责任，严防安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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