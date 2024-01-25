新华社北京1月25日电（记者 王希）2023年全国黄金消费量为1089.69吨，同比增长8.78%。其中，黄金首饰消费706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币消费299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。

这是记者在中国黄金协会1月25日举行的发布会上了解到的信息。

中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛在会上分析说，2023年国内消费市场恢复向好，黄金首饰加工和零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新，推动我国黄金首饰消费需求提升。同时，溢价相对较低的金条及金币，也受到了有实物黄金投资需求的消费者的青睐。

从生产端看，2023年，我国国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。2023年，我国进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%。

2023年，国际黄金价格在高位波动。来自中国黄金协会的数据显示，上海黄金交易所Au9999黄金2023年12月底收盘价为479.59元/克，较2023年初开盘价上涨16.69%，全年加权平均价格为449.05元/克，较上一年上涨14.97%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经