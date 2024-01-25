《报告》显示：生成式人工智能有望在金融业迎来规模化应用
人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）1月24日，《2024年金融业生成式人工智能应用报告》（以下简称《报告》）发布。《报告》揭示了金融业生成式人工智能（AI）的创新能力、商业价值和政策期望，为国内金融机构应用生成式AI技术提供了指引。
《报告》认为，生成式AI重新定义客户体验，正在形成新服务。生成式AI可以充当有价值的助手，提出实时响应建议并满足客户多样需求。例如，应用生成式AI的聊天机器人能够在对话中理解上下文语境的复杂性，可能消除传统语音机器人不准确的响应缺陷，从而增强客户的参与度和信任度。生成式AI还可以通过与RPA等其他技术协同创新，带来新制造。大模型可以分析来自各种来源的大量文本数据，为优化供应链管理提供可操作的建议；通过分析客户反馈、市场趋势和竞争对手数据来加强产品开发。
《报告》认为，生成式AI正赋能银行数字化转型，重塑全球金融业的格局，一些创新银行将从“采用技术的银行”迈向“最懂技术的银行”，并向“最懂银行的先进技术服务商”领域拓展，释放其高质量数据价值，有望给金融业带来3万亿规模的增量商业价值，并可能将改变交易的进行、投资的管理和风险的评估方式。
对于生成式AI在金融业发展前景，《报告》认为，生成式AI技术在金融业中的应用尚处于技术探索和试点应用的并行期，预计1至2年内，首批大模型增强的金融机构会进入成熟应用期，3年后将会带动金融业生成式AI的规模化应用。
《报告》显示，在行业大模型层面，度小满、蚂蚁集团等金融科技公司先后发布了金融大模型，已经有6家上市银行公开发布大模型技术开发与应用信息。
“短期看，大模型是数智化的延申，为企业降低成本提升效率；长期看，大模型将演进为超级智能体，重构企业业务流程。”度小满CTO许冬亮表示。
“2023年是基础大模型智能涌现的一年。2024年生成式AI将从模型层走向应用层。开拓落地应用场景，不断提高客户采用率和大模型的利用率，更好发挥大模型的潜在价值，将会是2024年生成式AI突破发展的重要内容。”《报告》的主要负责人、清华大学经济管理学院副院长李纪珍表示。
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