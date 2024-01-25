第一季度例行发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京1月25日电 （欧阳易佳）国家林草局今日举办2024年第一季度例行发布会，会上，生态司副司长刘丽莉表示，保护古树名木，是建设生态文明和美丽中国的必然要求，是实现人与自然和谐共生现代化的生动实践，是传承中华优秀传统文化的重要途径。第二次全国古树名木资源普查结果显示，我国普查范围内现有古树名木共计508.19万株，包括散生122.13万株和群状386.06万株。

古树名木承载着中华文明的悠久历史和灿烂文化，寄托着广大人民群众的乡愁情思，延续着优质的生物基因，被誉为“绿色的国宝”“有生命的文物”。

2019年，新修订的森林法首次在法律层面将保护古树名木列为专门条款。为进一步强化古树名木保护法治保障，积极推进《古树名木保护条例》制定工作，已完成地方、中央和国家机关以及社会意见征求，组织召开了专家论证会，后续工作正在按立法程序抓紧推进。

刘丽莉介绍，目前17个省份及部分城市出台了古树名木保护相关地方性法规或管理办法。建立起覆盖普查、鉴定、复壮、管护等全过程的技术标准体系，推动古树名木保护纳入林长制督查考核，古树名木保护法治化、规范化水平不断提升。

我国古树名木保护重点更加突出。刘丽莉表示，通过加强黄帝手植柏等5株5000年古树保护，制定实施5株5000年古树保护工作方案。针对衰弱濒危一级古树和名木，2023年首次落实中央财政资金5000万元，支持地方实施抢救复壮项目。

“2023年4月，国家林草局、公安部、住房城乡建设部联合印发《关于加强协作配合 健全防范打击破坏古树名木违法犯罪工作机制的意见》，深化部门协作长效机制。”刘丽莉说，9月至12月，三部门联合开展“春风2023”专项行动，推动打击整治常态化长效化，持续营造严打高压态势。针对树龄测定难题，启动开展古树名木树龄测定技术研发“揭榜挂帅”项目，项目成果将为监管执法提供有力支撑。

刘丽莉介绍，下一步，国家林草局将以“时时放心不下”的使命感和责任感，心存敬畏之心，接续奋斗、久久为功，把古树名木保护好，把中华优秀传统文化传承好，推动新征程上古树名木保护工作再上新台阶。

(责编：杨曦、吕骞)

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