人民网北京1月25日电 （欧阳易佳）国家林草局今日举办2024年第一季度例行发布会，会上，生态司副司长刘丽莉表示，古树名木保护坚持属地管理原则，主体责任在地方、具体落实也在地方，各地积极探索，先行先试，形成了很多行之有效的创新举措，“林长+司法+古树名木保护”模式为古树名木撑起了“保护伞”。

在湖南，基层林长巡护有效防止了毒害古树犯罪行为进一步扩大；在四川，总林长制加强了古树名木保护管理工作；在重庆，古树名木司法保护六条措施有效强化了“司法+古树名木”；在河北、安徽、福建等地，“林长+检察长”协作机制，充分发挥公益诉讼检察职能，以“检察蓝”守护“古树绿”。

“生境整体保护”模式为古树名木建起了“宜居家园”。刘丽莉介绍，北京、浙江、广东等地打造形式多样的古树名木主题公园、绿美古树乡村、古树小区、古树街巷，发布古树主题游线、举办古树文化节等，增添城乡美景，方便群众游憩，推动古树名木资源与生态旅游融合发展。广西、浙江开展破除影响古树生长的硬化地面。

“多元化投入渠道不断拓宽也为古树名木保护持续‘输血’。”刘丽莉说，浙江、广西等地依托“互联网+全民义务植树”，开展古树名木认捐认养，募集资金用于古树名木保护和复壮。上海、安徽、湖南探索为古树名木购买保险，在一定程度上纾解了地方财政压力。

刘丽莉补充，各地在制度建设、种质资源繁育、加强科技攻关等方面也采取了很多有益做法。广东省委发布《关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，将“实施古树名木保护提升行动”列为六大行动之一。福建省绿化委员会印发《关于进一步加强古树名木保护管理工作的通知》。湖北开展新一轮全省一级保护古树名木体检，北京、陕西开展古树名木种质基因保存和繁育。北京、湖南等地发挥行业发展优势，举办全国古树健康与古树文化学术论坛、南方古树名木保护技术交流会，促进交流互鉴。上海、江苏、重庆等地依托本地高校科研力量，围绕古树名木历史文化、保护利用、抢救复壮等关键课题开展研究。

刘丽莉表示，下一步将持续强化行业监管，进一步加大执法力度。定期开展资源调查，完善“一树一档”，实行全面挂牌保护，严格落实管护责任。用好林长制这个重要抓手，推动古树名木保护纳入各级林长制督查考核和林长制网格化管理范畴，加强日常巡查巡护。摸清古树名木健康底数，坚持“一树一策”原则，科学实施抢救复壮。强化部门协同，深化联合执法长效机制，持之以恒抓打击整治，加强行政执法与刑事司法、公益诉讼有效衔接，形成监管执法合力。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经