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金融监管总局：防范化解金融风险 做好金融“五篇大文章”

2024年01月25日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务经济社会高质量发展有关情况。国家金融监督管理总局副局长肖远企在会上表示，金融监管总局将全面加强金融监管，防范化解金融风险，全力守住不发生系统性风险底线，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为经济社会高质量发展、实现中国式现代化和中华民族伟大复兴提供强有力的金融支撑。

肖远企介绍，金融监管总局坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动经济金融高质量发展。

坚持党中央对金融工作的集中统一领导。深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断深化金融管理体制改革，持续深化全面从严治党，确保金融工作朝着正确的方向前进，确保党中央关于金融工作的重大决策落地见效。

坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨。不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，维护好金融消费者合法权益。积极支持扩大有效需求和有效益的投资，保障重大工程和民生项目融资需求，助力城乡融合和区域协调发展。加大对制造业、战略性新兴产业和科创产业的支持力度。健全绿色金融体系，支持打造绿色低碳发展高地。促进数字经济和实体经济融合发展。加强民生领域和薄弱环节金融供给，大力发展普惠金融，提升民营企业、小微企业和新市民金融服务水平，加强乡村振兴和农业强国建设金融服务。加快发展养老金融，持续推进第三支柱养老保险改革，全力支持健康产业、银发经济发展。加强外贸综合金融服务，支持巩固外资外贸基本盘。扩大和丰富金融工具，满足广大人民群众多层次、多样化金融需求。

坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。稳妥防范化解重点机构、重点领域金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚持市场化、法治化原则，把握好时度效，有序推进中小金融机构改革化险。坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，大力支持“平急两用”公共基础设施和城中村改造等“三大工程”建设。积极配合化解存量地方债务风险，严控新增债务。坚持依法合规开展监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，推动构建全覆盖、无盲区的金融监管体制机制，切实提高金融监管有效性。

坚持推动金融高质量发展。引导金融机构优化业务结构和增长模式，实现由外延式粗放扩张向内涵精细化管理转变，实现高质量可持续发展。深化金融供给侧结构性改革，不断强化金融机构公司治理，稳步提升经营管理能力，持续建立健全中国特色现代金融企业制度。稳步推进金融领域高水平制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业，鼓励中外金融机构加强合作，互利互惠，共同发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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