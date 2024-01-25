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我国自主三代核电“华龙一号”批量化建设稳步推进

2024年01月25日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）我国自主三代核电“华龙一号”核电机组批量化建设稳步推进。目前，我国西部地区第二台“华龙一号”——广西防城港核电站4号机组已完成冷试、热试等重要工程节点，正在向装载核燃料节点目标迈进，计划于2024年上半年投入商业运行。

“华龙一号”是我国具有自主知识产权的三代核电技术，具有双层安全壳、能动与非能动相结合等多项特征，是我国核电走向世界的“国家名片”，对于保障我国能源安全、优化能源结构具有积极作用。

截至目前，中广核共有11台在建“华龙一号”核电机组，分布在广东、广西、浙江、福建等地，批量化建设稳步推进。其中，广东太平岭核电1号机组已完成冷态功能试验，广东陆丰核电6号机组于2023年8月正式开工，浙江三澳核电2号机组于2023年9月顺利完成穹顶吊装。

中国第一重型机械股份公司副总经理、大连核电石化有限公司董事长许崇勇表示，依托“华龙一号”批量化建设，中国一重完成了二代到三代的核电设备更新迭代，实现了企业由单件小批量到智能化、批量化的产能升级发展。

东方电气（广州）重型机器有限公司董事长王卫东表示，当前，双方以合作项目为载体，在核电焊材、电加热器等关键原材料国产化、制造数字化智能化转型等方面加强合作，提升核电技术水平及装备制造能力。

有业内人士表示，核电具有高科技产业知识密集、资金密集、人才密集等特征，涉及上下游几十个行业，产业关联度高，产业链长，带动性强。核电产业规模的不断扩大将持续带动上下游产业实现高质量发展，产业链自主可控水平也将进一步提高。

(责编：杨曦、吕骞)
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