原标题：北京联通和华为完成5G-A规模组网示范，开启首都5G新阶段

1月25日，北京联通携手华为完成了5G-A规模组网示范，实现了市中心金融街、历史建筑长话大楼、大型综合性体育场北京工人体育场三个重点场景的连片覆盖。实际路测结果显示，5G-A用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，并成功展示了高低频协同、室外&室内5G-A设备灵活部署。应用上完成了裸眼3D、超高清浅压缩实时制作系统、XR分离渲染等实践。这是全国首个5G-A规模组网示范，为5G-A网络和应用的规模复制提供给可借鉴的意义。

在车载网络测评中，5G-A用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，对比5G 有10倍体验增加。考虑到未来5G-A商用可能存在的连片点状部署的特点，本次体验还重点增加了在非连续覆盖情况下的高低频协同过程，切换时用户无感，业务顺畅进行。

“建设全球数字经济标杆城市”是《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年愿景目标纲要》的战略目标。5G的建设和产业的发展是数字经济的重要基础。5G-A的来临将持续撬动北京数字经济的发展。

5G建网以来，北京联通携手华为不断创新，从千兆热点打卡到最大规模5G 200MHz城市网络；从发布基于用户体验的网络评估标准到智慧网络运营定义。双方获得了两届GSMA GLOMO奖项，5G高质量网络的建设和运营全球领先。随着XR产业生态的成熟、AIGC和5G终端的融合、5G应用在企事业单位的规模应用，直播经济、物联经济、行业数字化转型等进入发展快车道，其对网络上下行的用户连接数、速率和时延等都提出了更高的要求。

2024年伊始，在北京通信学会主办的“围炉谈——共促5G-A产业加速”的活动中，GSMA、TD联盟、Omdia、中央广播电视总台、媒体等行业专家代表在北京联通和华为打造的5G-A金融街规模组网示范区进行了5G-A网络、toBtoC应用的全面体验。

在应用演示中，在长话大楼基于室内5G-A组网，赋能了裸眼3D、超高清浅压缩实时制作系统、8K大上行直播、以及XR分离渲染等应用实践，其中使用了上行4Gbps的网络能力，充分展示了5G-A对媒体等行业的数字化变革的网络赋能能力。

(责编：董童、李源)

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