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快递包装首部强制性国家标准将于6月1日实施

2024年01月25日16:30 | 来源：新华社
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　　记者1月25日从市场监管总局（国家标准委）获悉，《快递包装重金属与特定物质限量》强制性国家标准将于今年6月1日实施。这是关于快递包装的首部强制性国家标准，明确禁止使用有毒有害快递包装，设定了快递包装的安全底线和红线要求。

　　我国快递业务量已经实现从“年均百亿”到“月均百亿”的大跨越，妥善处理好快递包装，支撑快递绿色包装“标准化、循环化、减量化、无害化”，对于节约资源、保护环境来说意义重大。

　　截至目前，我国快递绿色包装国家标准、行业标准已全面覆盖快递封套、包装袋、包装箱、电子运单、胶带、填充材料、集装容器等主要快递包装用品。

　　记者：赵文君

　　编辑：郭宝江

　　设计：苗夏阳

　　新华社国内部出品

(责编：袁勃、赵欣悦)
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