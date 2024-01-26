人民网北京1月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2024年春运今日正式启动，自1月26日至3月5日，为期40天，全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次，同比2023年春运增长37.9%。1月26日春运首日全国铁路预计发送旅客1060万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是疫情防控平稳转段后的首个常态化春运，预计铁路客流将出现探亲流、学生流、务工流、旅游流叠加，呈现总体高位运行和节前相对平稳、节后相对集中的特点。国铁集团认真贯彻落实党中央、国务院关于春运工作的部署要求，始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹客货运输，科学合理安排运力，推出8项便民利民服务保障举措，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标。

一是科学安排运力供给。用好去年新开通的杭昌高铁、济郑高铁、津兴城际铁路、广州白云站等新线、新站运输资源，统筹高速铁路和普速铁路，加大客运能力投放。全国铁路实行春运列车运行图，预计节前每日安排旅客列车12700列左右，节后每日安排旅客列车12800列左右，客座能力较2019年春运分别增长14.4%、12.6%。根据12306客票预售和候补购票数据，科学分析旅客出行规律，动态灵活安排旅客列车开行，梯次投放运力，实现运能和需求的科学匹配。采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速列车加挂车厢等方式，及时在热门方向、时段增加运力。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，提升服务质量，保障旅客列车的通达性、覆盖面和普惠性。

二是提升旅客购票体验。根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知等功能，落实车票改签新规，进一步改善旅客购票体验。发挥学生和务工人员专区预约购票作用，保障重点群体顺畅出行。用好12306适老化和无障碍化功能，加强线下购票人工引导，提供现金购票服务，为老年人和障碍人士购票提供便利。加强铁路12306售票系统日常运维和安全监控，提升应对超大访问量的能力，确保系统安全稳定运行。

三是加强出行信息服务。加强老幼病残孕重点旅客服务，旅客可通过车站服务台、12306客户端和热线电话、“铁路畅行码”等多种方式预约，铁路工作人员将提供进出站服务。动车组列车实现“铁路畅行码”全覆盖，旅客扫码即可获取客运服务、旅行资讯、交通接驳、酒店预订等信息，办理列车餐饮选购、补票升席、查找遗失品等业务。用好互联网订餐功能，开展互联网订餐的车站拓展至80个，覆盖全国铁路枢纽和客流较大车站，旅客在列车上能够品尝到各地美食。用好铁路12306消息通知机制，丰富信息服务内容和场景，及时向已购票旅客精准推送列车停运和变更信息，以便旅客合理安排行程。

四是优化铁路站车服务。巩固车站畅通工程，优化进出站流线，根据客流情况及时动态增加安检、验证通道，旅客进站、候车、乘降、出站更加顺畅便捷。提前优化车站商业设施布局，为旅客释放更多候车空间，增加站车充电设施，做好卫生保洁、通风消毒工作，部分有条件车站实行“暖手工程”，为旅客提供温热水洗漱。全国提供便捷换乘服务的车站达120个，旅客中转换乘更加方便快捷。各地铁路部门与市政交通部门加强沟通，科学调度地铁、公交、出租车等公共交通资源，打通旅客出行服务“最后一公里”。

五是营造文明出行环境。将“静音车厢”服务拓展至72列动车组列车，广泛开展“温馨春运、文明相伴”主题宣传活动，与广大旅客共建共享温馨安静的列车旅行环境。大力倡导文明出行，在客流较大的重点车站增加志愿者服务人员，为旅客提供文明引导、服务咨询、帮扶救助等服务。同时，联合铁路公安及时劝阻霸座、喧哗等不文明行为，维护良好乘车秩序。春节、元宵期间部分站车将举办丰富多彩的文化活动，营造喜庆祥和的节日氛围。

六是实施票价优惠政策。充分利用运力资源，引导旅客错峰出行，春运期间铁路部门对部分非紧张时段、方向列车加大了打折优惠力度，普速列车最低折扣为2折，动车组列车最低折扣为3折，既为旅客出行提供更多选择，又让人民群众得到一定实惠。

七是保障重点物资运输。发挥铁路集中统一调度指挥优势，提升货运保通保畅能力，全力保障粮食、春耕、节日用品等国计民生重点物资运输。加大发电、供暖用煤保供运输力度，确保铁路直供电厂存煤稳定在20天以上，为人民群众安全温暖过冬提供保障。开好中欧班列、西部陆海新通道班列，保障国际产业链供应链稳定畅通。

八是确保铁路安全畅通。加强设备设施巡查维护，确保铁路大动脉安全畅通。积极防范应对低温雨雪冰冻灾害，加强值班值守，及时发布预警信息，超前采取预防性措施，主动规避风险。在主要铁路干线和枢纽储备内燃机车和救援人员，确保应急有备。加大车站安检查危力度，防止禁限物品进站上车。

该负责人提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)

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