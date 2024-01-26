人民网北京1月26日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，1月26日，2024年春运正式启动。26日清晨5点34分，G6701次列车缓缓驶出北京西站，这是2024年春运北京地区开行的首趟高铁列车。2024年春运自1月26日开始，至3月5日结束，其中节前15天、节后25天，共计40天。中国铁路北京局预计发送旅客3913万人次，较2019年增幅14.1%。

春节前运输高峰预计将出现在2月7日（农历腊月廿八），单日发送旅客将达到132万人次；春节后高峰日预计将出现在2月25日（农历正月十六），单日发送旅客将达到135万人次。为满足春运期间旅客运输需要，铁路部门积极增加列车开行对数，期间共增开列车231对。

中国铁路北京局采取有力有效措施，确保铁路运输安全畅通、旅客服务优质高效，全力以赴满足广大旅客春运出行需求，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运、让旅客体验更美好”的总体目标。

旅客在检票口等待检票。中国铁路北京局供图

推出专区预约购票功能。1月10日起，铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能。通过身份信息和学生优惠资质核验且尚有剩余优惠乘车次数的12306学生用户以及务工人员可使用12306手机客户端专区相应功能预约购买春运期间往返火车票。学生、务工人员通过铁路12306手机客户端专区预约购买火车票，可提交开车前17天（含）以上的出行购票需求，最晚可预约3月5日的车票。铁路部门每日根据客流预测、列车余票和车票候补等情况，做好运力梯次投放，并及时为购票紧张的方向增开列车。

旅客乘坐高铁列车。中国铁路北京局供图

深入推进暖手工程。客运车站盥洗间全面推进热水器、暖宝等温热水服务措施，满足旅客盥洗间使用温热水洗漱条件，提升旅客候乘体验。改善电茶炉等旅客饮水服务设施，动车组列车按规定配备一次性纸杯，满足旅客候车、途中饮水需求。

旅客乘坐高铁列车。中国铁路北京局供图

提升旅客候乘用电服务水平。推进候车区域设置免费充电设施，满足旅客电脑、手机等常用电子产品应急充电需要。普速旅客列车在春运期间配备不少于2台符合安全规格的移动充电宝，用于在途旅客手机免费应急充电使用。

拓展高铁“静音车厢”服务范围。为提升旅客旅行服务体验，自1月20日起，中国铁路北京局新增23趟旅客列车静音车厢服务。开展“静音车厢”服务的列车，会为旅客发放静音提示卡，配备少量一次性耳机、一次性耳塞，向有需求的旅客提供。

丰富互联网订餐服务。在天津、天津西、石家庄、张家口、唐山5个车站，开设互联网订餐及特产预定服务，提供多种品牌餐食和特产，为旅客提供更多的餐饮选择和更便捷的餐饮服务。

优化便捷换乘流线。重点做好北京西、北京丰台、天津西、石家庄、德州东、保定东、张家口、唐山站的旅客便捷换乘工作。进一步优化各便捷换乘车站的换乘流线，完善引导标识，提高旅客中转效率、缩短旅客换乘时间。

增设急客服务通道。中国铁路北京局管内23个地市级以上火车站增设“急客”服务通道，安排志愿者引导服务，为距离开车20分钟以内的旅客，提供优先安检、检票上车等服务，真正做到“急旅客之所急”。

完善重点旅客服务。向社会公布预约服务电话，旅客可以拨打12306或者主要车站服务热线进行预约服务，为重点旅客提供轮椅、担架、优先进站、便利出站一条龙服务。开设爱心服务窗口，为脱网人群及其他弱势群体提供购票保障，窗口确保支持现金服务和电子支付等多种支付方式。优化银发服务流程，强化无障碍适老服务功能。

提供旅客禁限品寄递服务。在北京、北京西、北京南、北京丰台、北京朝阳、清河等站进站安检仪处置岗旁安装80组便民寄件柜，旅客可通过自助下单服务，将禁止携带乘车物品邮寄至旅客指定收货地点，进一步方便旅客出行。

提供医药应急服务。北京站、北京西站、北京南站设立医务室，为旅客提供医疗服务。中国铁路北京局管内地市级车站为旅客免费提供急救药箱，有需求时协助旅客拨打“120”“999”急救电话。

加强对雨雪冰冻等恶劣天气应对。有针对性地做好防冰雪、防冻胀等季节性安全措施，如果发生因暴雪等天气影响，造成列车停运情况，铁路部门会第一时间为旅客发送短信息提示，并建立交通接驳保障联动机制，大面积晚点时，积极协调市交委、地铁、公交等部门，加强信息沟通，共同处置，维护站区秩序。

春运期间民生物资运输尤为关键。为保障社会民生需求，中国铁路北京局以“保重点、保民生”为己任，与地方部门和相关企业密切联系，精准掌握运输需求、科学制定运输方案。在电煤保供方面，紧盯京津冀地区主要电厂煤炭供应、存煤、日耗等情况，全力组织好空车保障、到站卸车等各环节作业，确保各电厂存煤可耗天数达20天以上；在粮食运输方面，积极对接地方粮食储备局，提前做好牛栏山、高各庄、昌平、康庄、良乡等接卸网点货位、劳力、机械的准备和卸车工作，助力粮食“一路绿灯”运往千家万户。

(责编：王连香、吕骞)

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