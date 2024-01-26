人民网北京1月26日电 （记者栗翘楚）近日，海关发布数据显示，2023年，我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。展望2024年，海关正全力优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化，加快智慧海关建设、实施“智关强国”行动，全面推进中国特色社会主义现代化海关建设，为巩固和增强经济回升向好态势积极贡献海关力量。

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