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春运首日全社会跨区域人员流动量预计超1.82亿人次

2024年01月26日18:59 | 来源：人民网
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26日清晨，2024年春运北京地区开行的首趟高铁列车G6701次列车静待发车。人民网记者 乔雪峰摄

26日清晨，2024年春运北京地区开行的首趟高铁列车G6701次列车静待发车。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京1月26日电 （记者乔雪峰）1月26日，为期40天的2024年春运正式启动，春运首日，各地数以亿记的旅客们通过公路、铁路、水路、民航等交通方式，跨越千山万水，只为能够早日回家过年。记者从交通运输部获悉，1月26日（春运首日）预计全社会跨区域人员流动量18283万人次。

2024年铁路春运今日启动，旅客进入站台准备乘车。人民网记者 乔雪峰摄

2024年铁路春运今日启动，旅客进入站台准备乘车。人民网记者 乔雪峰摄

哈西公路客运站内旅客检票排队上车。黑龙江省交通运输厅供图

哈西公路客运站内旅客检票排队上车。黑龙江省交通运输厅供图

其中，铁路客运量预计1060万人次，公路人员流动量预计16971万人次，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量14265万人次，公路营业性客运量2706万人次，水路客运量预计52万人次，民航客运量预计超200万人次。

2024年春运首日，大兴机场预计保障进出港旅客13.59万人次。大兴机场供图

2024年春运首日，大兴机场预计保障进出港旅客13.59万人次。大兴机场供图

据了解，春运期间，包括铁路、公路、民航、水运客运的出行人次预计大概是18亿人次，其余80%都将是自驾车出行，自驾车出行也将创历史新高。

今年春运客流主要由探亲流、务工流、旅游流、学生流、以及其他出行客流等五部分客流组成。其中，探亲流和务工流占比最大。

2024春运第一天，东航4架C919大飞机全部投入商业运营。东航供图

2024春运第一天，东航4架C919大飞机全部投入商业运营。东航供图

从时间分布看，由于2024年春节较晚，节前学生流与务工流、探亲流错开，客流强度相对平稳，预计腊月二十九出现节前客流高峰；节后多重客流叠加，预计正月初八、正月十六前后将会出现两个返程客流高峰。

从空间分布看，客流潮汐特点、以及由中心城市向周边中小城市辐射特征明显，用工和劳务输出大省的跨区域出行需求较为旺盛。

(责编：杨曦、吕骞)
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