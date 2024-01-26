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国家能源局：2023年全国累计发电装机容量同比增长13.9%

2024年01月26日18:59 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （王绍绍）1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。

数据显示，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

2023年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3592小时，比上年同期减少101小时。主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%。电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%。

图片来源：国家能源局

图片来源：国家能源局

(责编：杨曦、吕骞)
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