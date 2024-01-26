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证监会明确2024年资本市场改革发展重点

2024年01月26日23:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月26日电（记者刘羽佳、刘慧）记者26日从中国证监会了解到，1月25日至26日，中国证监会召开2024年系统工作会议，总结2023年工作，分析资本市场形势，研究部署2024年重点工作。

　　会议强调，要突出以投资者为本的理念。从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，进一步落实资本市场防假打假综合惩防体系，加大对欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等案件的查办力度，提升案件查办效率。

　　在提高上市公司质量方面，会议提出，大力推动提升上市公司的可投性，完善上市公司质量评价标准，督促和引导上市公司强化回报投资者的意识，更加积极开展回购注销、现金分红。

　　围绕加快构建中国特色估值体系，会议指出，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

　　会议还强调，要突出“稳”与“进”的统筹。着力增强资本市场内在稳定性，健全维护资本市场平稳运行的有效机制。推动股票发行注册制走深走实，加强发行上市全链条监管，评估完善相关机制安排。大力推进投资端改革，推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地，完善投资机构长周期考核，健全有利于中长期资金入市的政策环境，促进投融资动态平衡。

　　此外，会议强调，要突出强监管、防风险与促发展一体推进。依法将所有证券期货活动全部纳入监管，消除监管空白。同时，扎实推进资本市场法治建设，健全私募基金监管制度机制，扎实推进交易场所清理整顿，推动资本市场重点领域风险持续收敛。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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