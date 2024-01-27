2024年邮政快递业更贴近民生实事发布
2024年01月27日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：2024年邮政快递业更贴近民生实事发布
本报北京1月26日电（记者董蓓）国家邮政局26日举行2024年一季度例行新闻发布会，发布了2024年邮政快递业更贴近民生实事，具体为：加快建设村级寄递物流综合服务站（村邮站）；持续优化发往部分区域的电商快件寄递服务；加强群众用邮合法权益保障；推进落实快递行业劳动合同制度专项行动；持续推动提升从业人员素质；巩固提升邮政普遍服务水平。
据了解，邮政快递业更贴近民生实事不断取得新成绩、迈上新台阶。2023年，邮政快递业不断深化农村寄递物流体系建设，全年累计建成1267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站。邮快合作建制村覆盖率超70%，新增交邮联运邮路1300余条，农村邮路汽车化率同比提升9个百分点。全国3356个抵边自然村全部实现通邮。全国电商快件不再二次包装比例超过95%，使用可循环包装的邮件快件超10亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱超8.2亿个，过度包装在行业得到有效遏制。
国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波表示，今年是国家邮政局第8年推进邮政快递业更贴近民生实事工作。国家邮政局将推动实现“多站合一、一点多能、一网多用”，最大化利用好村级寄递物流综合服务站。同时，积极为村级寄递物流综合服务站争取政策、资金等支持，鼓励设立农村寄递物流公益性岗位，推动邮政快递服务更为便捷、更广覆盖、更加优质。
(责编：郝帅、李楠桦)
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