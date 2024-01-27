原标题：首部快递包装强制性国家标准发布

本报北京1月26日电（记者陈海波）市场监管总局（国家标准委）日前发布《快递包装重金属与特定物质限量》《快递服务》《快递循环包装箱》等5项国家标准，重点聚焦快递服务质量和快递绿色包装问题。其中，《快递包装重金属与特定物质限量》是首部关于快递包装的强制性国家标准，明确提出铅、汞、镉、铬等重金属，以及溶剂残留、双酚A、邻苯二甲酸酯等特定物质限量要求，建立快递包装安全底线。

据了解，《快递包装重金属与特定物质限量》将于今年6月1日实施。该标准分别针对纸类、塑料类、纺织纤维类及复合材料类快递包装产品，提出了铅、汞、镉、铬等重金属总体限量要求和单独限量要求，规定了溶剂残留、双酚A、邻苯二甲酸酯等特定物质限量要求，并给出了试验方法、取样制备要求，为快递绿色包装的生产和检测提供技术依据。

此次发布的《快递服务》标准是对2011版的修订，细化了国内快递服务时限要求，增加了快递用户个人信息采集、存储、使用中的数据安全要求，提出了针对不同下单方式和投递方式的快件收寄、投递要求，不断引领快递服务质量效率提升。

此外，《快递循环包装箱》标准明确了嵌套式、折叠式、组合式3种结构的快递循环包装箱；提出了树脂类、植物质类箱板的强度要求，以及整箱物理性能、尺寸和公差、环保等技术要求和试验方法；给出了快递循环包装箱循环次数、标签等建议，引导建立包装箱循环运营管理系统。

当前，我国快递业务量已达月均百亿件，妥善处理好快递包装，对于节约资源、保护环境意义重大。近年来，市场监管总局和国家邮政局成立快递绿色包装标准化联合工作组，构建快递绿色包装标准体系。截至2023年年底，我国现行快递绿色包装国家标准、行业标准共26项，全面覆盖快递封套、包装袋、包装箱、电子运单、胶带、填充材料、集装容器等主要快递包装用品。

(责编：郝帅、李楠桦)

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