推动人工智能赋能新型工业化
日前召开的国务院常务会议强调，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系。
新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。工业强，则国强。历史告诉我们，一个国家特别是大国要实现现代化，必须要有高度发达的现代工业。工业由大向强，才能为全面建成社会主义现代化强国奠定坚实的物质技术基础。新型工业化是塑造竞争新优势的必由之路，也是不断满足人民群众对美好生活需要的必然选择。
推进新型工业化，我国已具备良好基础和条件。制造业总体规模连续14年保持全球第一，拥有全世界最完整的产业体系。“大”和“全”的优势持续巩固，并向着“强”而“精”不断进军。我国还拥有超大市场规模和人力资源丰富的优势，物质技术基础雄厚，经济发展韧性好，调整适应能力强。把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，顺应全球经济发展大势，积极推进新型工业化，才能实现从制造大国向制造强国的跃升。
当前，人工智能技术已展现出对制造业的强大赋能作用。以大模型为代表的人工智能发展呈现出技术创新快、应用渗透强、国际竞争激烈等特点，并加速与制造业深度融合，深刻改变了制造业生产模式和经济形态。我国人工智能核心产业规模持续增长，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现，算力规模位居全球第二。人工智能与制造业深度融合，有力推动了制造业高端化、智能化、绿色化、融合化。
更好推动人工智能赋能新型工业化，要夯实人工智能技术底座。着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，提升智能芯片算力水平。推进数字产业化，聚焦集成电路、关键软件等发展，加快云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。加强5G、数据中心、算力等基础设施建设，加快工业互联网规模化应用，释放数据价值，为数字化、智能化提供原动力。
人工智能与实体经济深度融合是主线。数字技术和实体经济深度融合是新型工业化的鲜明特征。要加快产业数字化，深入实施智能制造工程，强化人工智能技术在制造业全流程融合应用，提升研发、中试、生产、服务、管理等各个环节智能化水平。推进人工智能试点示范，加快通用大模型在工业领域部署，拓展应用场景，推动企业“智改数转”，提升制造业质量和效益，形成新质生产力。
还要重点打造一批智能产品和装备。发挥大模型强认知、强交互、强生成的特点，促进高端装备、关键软件、智能终端升级迭代，提升重点产品和装备智能化水平。大力发展智能产品和装备、智能工厂、智慧供应链，为人工智能高水平赋能工业制造体系，提供更多工具箱。多措并举充分发挥人工智能技术对工业发展的放大、叠加和倍增作用，不断推进新型工业化获得新动能、取得新成果。
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