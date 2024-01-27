济南以数字化驱动工业强市建设
本报济南1月26日讯（记者王金虎）上料、翻转、对齐、定位、焊接……一条150米长的H型钢生产流水线上，仅有两名操作员；将一块钢板加工为一个H型结构件，仅需1个小时。这是山东方垠智能制造有限公司智能工厂的生产景象。
该公司总经理逯兆庆介绍，2023年以来，公司依托浪潮海岳软件加快“智改数转”，生产成本降低18%以上，生产效率提高20%，产品质量一致性明显提升。现在，接收客户订单、制定生产计划等均通过工厂大脑实现。
2023年以来，山东省济南市以工业强市和数字先锋城市建设为抓手，大力培育智能工厂、数字车间、晨星工厂。目前，已培育省级智能工厂17个，省级晨星工厂132个。洛克美森智能电气等一批重点配套项目在济南“中国算谷”落地入园，企业上云突破6万家，位居山东省首位。济南还在量子科技、区块链、元宇宙等未来产业领域不断发力，为高质量发展积蓄强劲动能。
济南着力推进数字产业化，筑牢先进计算产业基础，全力夯实数字优势。2023年前11个月，济南市数字经济核心产业收入6337.4亿元，同比增长20.6%。预计全年数字经济规模占GDP比重达到48%以上，成功入选全国首批数字化绿色化协同转型发展（双化协同）综合试点。
数字济南建设，为市民和企业营造了更加便利的数字化环境。不久前，济南市民姜伟准备在济南高新区汉峪金谷附近开一家宠物店，他通过“济南公共数据开放网”上的“商业选址”应用，直观了解到所在地区有多少同行、经营状态以及周边人口数量等数据，最后精准地进行了店铺选址。
济南市大数据局数据管理与安全处处长齐砚伟告诉记者，当地联合浪潮云搭建了全市统一的一体化大数据平台，汇聚了当地1.4万个数据目录、119亿条数据，整合形成了近100个应用模型，千行百业在这里可以得到大数据赋能。
为进一步释放数据要素潜力，为数字经济发展提供有力支撑，2023年，济南市出台《济南市公共数据授权运营办法》，搭建公共数据授权运营平台，已发布通用数据产品77项。
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