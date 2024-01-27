人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话——

为金融强国筑牢安全底线 监管要“长牙带刺”有棱有角

人民网记者 杜燕飞
2024年01月27日09:27 | 来源：人民网
小字号

金融安全是经济平稳健康发展的重要基础。防范化解金融风险是金融工作的永恒主题，也是金融服务实体经济的根本保障。

在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记指出，要着力防范化解金融风险特别是系统性风险。金融监管要“长牙带刺”、有棱有角，关键在于金融监管部门和行业主管部门要明确责任，加强协作配合。在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节，都要严格执法，实现金融监管横向到边、纵向到底。各地要立足一域谋全局，落实好属地风险处置和维稳责任。风险处置过程中要坚决惩治腐败，严防道德风险。金融监管是系统工程，金融管理部门和宏观调控部门、行业主管部门、司法机关、纪检监察机关等都有相应职责，要加强监管协同，健全权责一致的风险处置责任机制。严厉打击金融犯罪。

“金融体系有效、健康发展的基础，是所有的金融活动都在监管框架范围之内。监管框架设置的合不合理，监管规则执行的到不到位，是保证金融监管体系长期可持续发展的重要基础。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受人民网记者采访时表示，建立健全完备有效的金融监管体系，一是要完善监管机构体制，进一步理顺不同金融监管主体之间的关系，保证所有的金融活动纳入到监管框架体系中来；二是要完善监管制度。要与时俱进，进一步完善各类金融监管规则，填补之前监管空白，实现金融监管横向到边、纵向到底，覆盖所有机构的金融活动；三是要强化监管执行力度。“长牙带刺”说的是执行力度，要严格执法，严厉打击违法违规行为，严厉打击金融犯罪。

如何理解“‘长牙带刺’、有棱有角”？中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英告诉人民网记者，要坚持法治化、市场化、国际化的改革方向，特别是要加强金融法治化建设。作为防控管理风险的机构，金融监管至关重要。核心是金融监管要有效，要看住人、管住钱，扎牢制度防火墙。金融监管要通过制度建设，通过法治建设、强有力的监管，让金融机构合规经营，让金融从业者能够严守纪律，形成不敢腐、不能腐、不愿腐的金融文化，建设一支精干高效廉洁的金融人才队伍。

“金融监管要‘长牙带刺’、有棱有角，既是建设金融强国的重要内容，也是防范化解金融风险的重要举措。”招联首席研究员董希淼向人民网记者表示，这对加强和改善金融监管提出了新的更高要求，也表明金融强监管、严监管将进一步持续和深化。

谈及下一步金融监管的方向，刘英表示，要强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管等“五大监管”，建立健全完整的金融监管架构。通过金融监管科技将所有的金融活动都纳入监管视野，通过持续全过程监管，在风险出现苗头之时就能有效防范。同时，需要加大执法力度，在行政处罚方面真正做到有效有力。此外，还要统筹发展和安全，坚持在防控风险的前提下，促进金融发展，支持实体经济。

董希淼表示，落实金融监管“长牙带刺”、有棱有角，关键是深入实施“五大监管”。在强调金融监管全覆盖的同时，应加强监管协同，减少监管重叠和监管交叉。从横向来看，要减少对金融机构和金融行为的多头监管、重复监管。从纵向来说，要加强“央地协同”，提高地方金融监管效能。此外，要加强金融管理部门和宏观调控部门、行业主管部门、司法机关、纪检监察机关的协同配合，提高风险处置责任效能，严厉打击金融腐败和犯罪。

学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话——

加快构建中国特色现代金融体系 以高质量发展助力金融强国建设

(责编：郝帅、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
一图读懂2023年商务运行“成绩单”
　　
人民在线15周年伙伴大会在京举行
　　人民网北京1月26日电 （记者韦衍行）1月25日，人民在线15周年伙伴大会在人民日报社新媒体大厦举行，大会以“舆情领航十五载，数智赋能谱新篇”为主题，旨在邀请合作伙伴共话网络舆论新生态，把握数字经济发展新机遇，分享人民在线数智化升级的成果、产品体系以及发展规划，共迎数智未来广阔前景。 中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利致辞 中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利在致辞中对于人民在线做好新时代舆论工作提出三点期待。…
客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部