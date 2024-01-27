人民网记者 杜燕飞

金融安全是经济平稳健康发展的重要基础。防范化解金融风险是金融工作的永恒主题，也是金融服务实体经济的根本保障。

在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记指出，要着力防范化解金融风险特别是系统性风险。金融监管要“长牙带刺”、有棱有角，关键在于金融监管部门和行业主管部门要明确责任，加强协作配合。在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节，都要严格执法，实现金融监管横向到边、纵向到底。各地要立足一域谋全局，落实好属地风险处置和维稳责任。风险处置过程中要坚决惩治腐败，严防道德风险。金融监管是系统工程，金融管理部门和宏观调控部门、行业主管部门、司法机关、纪检监察机关等都有相应职责，要加强监管协同，健全权责一致的风险处置责任机制。严厉打击金融犯罪。

“金融体系有效、健康发展的基础，是所有的金融活动都在监管框架范围之内。监管框架设置的合不合理，监管规则执行的到不到位，是保证金融监管体系长期可持续发展的重要基础。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受人民网记者采访时表示，建立健全完备有效的金融监管体系，一是要完善监管机构体制，进一步理顺不同金融监管主体之间的关系，保证所有的金融活动纳入到监管框架体系中来；二是要完善监管制度。要与时俱进，进一步完善各类金融监管规则，填补之前监管空白，实现金融监管横向到边、纵向到底，覆盖所有机构的金融活动；三是要强化监管执行力度。“长牙带刺”说的是执行力度，要严格执法，严厉打击违法违规行为，严厉打击金融犯罪。

如何理解“‘长牙带刺’、有棱有角”？中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英告诉人民网记者，要坚持法治化、市场化、国际化的改革方向，特别是要加强金融法治化建设。作为防控管理风险的机构，金融监管至关重要。核心是金融监管要有效，要看住人、管住钱，扎牢制度防火墙。金融监管要通过制度建设，通过法治建设、强有力的监管，让金融机构合规经营，让金融从业者能够严守纪律，形成不敢腐、不能腐、不愿腐的金融文化，建设一支精干高效廉洁的金融人才队伍。

“金融监管要‘长牙带刺’、有棱有角，既是建设金融强国的重要内容，也是防范化解金融风险的重要举措。”招联首席研究员董希淼向人民网记者表示，这对加强和改善金融监管提出了新的更高要求，也表明金融强监管、严监管将进一步持续和深化。

谈及下一步金融监管的方向，刘英表示，要强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管等“五大监管”，建立健全完整的金融监管架构。通过金融监管科技将所有的金融活动都纳入监管视野，通过持续全过程监管，在风险出现苗头之时就能有效防范。同时，需要加大执法力度，在行政处罚方面真正做到有效有力。此外，还要统筹发展和安全，坚持在防控风险的前提下，促进金融发展，支持实体经济。

董希淼表示，落实金融监管“长牙带刺”、有棱有角，关键是深入实施“五大监管”。在强调金融监管全覆盖的同时，应加强监管协同，减少监管重叠和监管交叉。从横向来看，要减少对金融机构和金融行为的多头监管、重复监管。从纵向来说，要加强“央地协同”，提高地方金融监管效能。此外，要加强金融管理部门和宏观调控部门、行业主管部门、司法机关、纪检监察机关的协同配合，提高风险处置责任效能，严厉打击金融腐败和犯罪。

学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话——

加快构建中国特色现代金融体系 以高质量发展助力金融强国建设

(责编：郝帅、吕骞)