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以慈善信托助力乡村教育发展 “关爱她”乡村女教师关爱项目启动

2024年01月28日14:32 | 来源：人民网
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人民网北京1月28日电 （记者杜燕飞）乡村振兴靠人才，人才振兴靠教育。日前，在“关爱她”乡村女教师关爱项目启动会上，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇表示，乡村女教师担当着做儿童成长引路人守护人筑梦人的重任，是建设教育强国不可替代的重要力量。与央企、金融机构和相关部门合作开展乡村女教师关爱项目，将为壮大乡村人才队伍、有力有效推进乡村全面振兴提供新的帮扶样本。

“加大对女教师的关心关爱，推动妇女金融服务提质增效，是普惠金融工作义不容辞的责任。通过慈善信托方式开展乡村女教师关爱项目，是金融机构不断完善妇女金融支持政策、提高妇女金融获得感、拓展妇女金融服务广度深度的先进表率，值得肯定。”国家金融监管总局普惠金融司司长郭武平表示，要把妇女金融服务摆上更加重要的位置，不断拓展普惠金融外延，深化普惠金融内涵，提高普惠金融服务水平，以普惠金融高质量发展推动妇女事业全面发展。

国务院国资委社会责任局副局长柳长森表示，近年来，国务院国资委指导推动央企将乡村振兴作为重大政治责任，发挥优势特长，真抓实干，开拓布局，发挥作为，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴作出了积极贡献。“关爱她”乡村女教师关爱项目的启动，彰显了央企的担当责任和功能价值，将推动项目成果更多更好惠及女教师群体。  

 据介绍，“关爱她”乡村女教师关爱项目，由国投集团联合中国妇女发展基金会、中国人权发展基金、北京师范大学共同开展。国投集团将以慈善信托方式，连续10年在4个定点帮扶县贵州省罗甸县、平塘县和甘肃省宁县、合水县，1个对口支援县福建省武平县以及福建省龙岩地区，聚焦乡村小学女教师群体，帮助其解决身心健康困扰，提升教学管理水平，为女性教育工作者提供更加公平的职业发展机会，共同促进乡村教育繁荣发展。

国投集团党组书记、董事长付刚峰表示，国投集团发起设立“关爱她”慈善信托，将围绕“健康关爱行动”“领军人才培养计划”“权益保障公益活动”三个主题，开展乡村女教师关爱公益项目，为女教师专业成长、身心健康、权益保障提供支撑，助力乡村教育事业发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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