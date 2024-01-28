记者从国网福建省电力有限公司获悉，220千伏赤厝至华塘线路工程最后一相导线1月26日在福建省福清市牵引完成，国内跨海距离最长的架空输电线路全线贯通。

1月26日，国网福建省送变电工程有限公司施工人员在线路施工现场进行架线作业。（宋俊岭 摄）

赤厝至华塘线路工程是福州电网与东南清洁能源大枢纽联络通道，线路总长约30公里，架空线23.68公里，新建铁塔79座，共有30座铁塔位于海中，跨海距离长度达14公里。

“为解决海上运输等难题，我们搭设了47000平方米的栈桥通道，相较于传统修筑便道施工的方式，这样能够最大程度减少对海洋生态环境的影响。”220千伏赤厝至华塘线路工程施工项目经理练玉钦说，栈桥搭设钢材使用量超过56000吨。

据了解，该工程投产后，在满足地区工业负荷发展需要、提高海上风电送出能力的同时，还将增强福州南部及平潭地区电网网架的供电能力和可靠性。（记者周义）

(责编：胡永秋、袁勃)

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