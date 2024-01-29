本报记者 邱海峰

近年来，山西省运城市芮城县大力发展绿色清洁新能源，风、光、生物质等可再生能源规模持续扩大，有效减少了煤炭等传统能源发电比重，助力碳达峰、碳中和目标实现。图为芮城县光伏领跑技术基地。

薛 俊摄（人民视觉）

国家能源局日前举行新闻发布会，介绍2023年中国新型储能发展、能源领域重点项目投资等情况。会上发布的数据显示，2023年，能源投资保持快速增长，其中新能源完成投资额同比增长超过34%；新型储能发展迅速，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时；全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%……能源领域新发展持续为经济添活力、增动能。

全国能源投资增速保持较高水平

2023年，中国能源领域重点项目投资完成情况怎么样？

2023年，能源行业统筹推进能源安全和绿色低碳转型，有力有效发挥能源投资拉动作用，持续释放煤炭、电力、油气基础设施投资潜力，推动新能源、新业态项目加快形成实物工作量。据监测，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额约2.8万亿元，同比增速较上年同期高出1.6个百分点。

看新能源投资，太阳能发电完成投资额超过6700亿元，云南、河北、新疆等3个省（区）集中式光伏完成投资额同比增速均超过100%。风电完成投资额超过3800亿元，辽宁、甘肃、新疆3个省（区）陆上风电投资加快释放，广东、山东2个省新建大型海上风电项目投资集中释放。

看支撑性调节性电源投资，支撑性调节性电源完成投资额同比增速超过12%。在建核电项目全面推进，年内新核准项目加快形成实物工作量。大型水电项目投资持续恢复向好。

看能源新业态投资，综合能源完成投资额快速增长，西北地区一批源网荷储一体化和多能互补项目加快推进。新疆、甘肃、湖南、山东、重庆、广东6个省（区、市）电化学储能投资高速增长。内蒙古、新疆一批绿电制氢项目有序推进。

国家能源局新闻发言人张星在发布会上表示，2023年国家能源局积极推动全国能源重点项目建设，总体上看，全国能源投资增速保持较高水平。

新型储能多应用场景发挥功效

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1000亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。

边广琦表示，从技术看，新型储能新技术不断涌现，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展。2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。

“新型储能多应用场景发挥功效，有力支撑新型电力系统构建。”边广琦说，一是促进新能源开发消纳，截至2023年底，新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，主要分布在内蒙古、新疆、甘肃等新能源发展较快的省区。二是提高系统安全稳定运行水平，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦，占比呈上升趋势，主要分布在山东、湖南、宁夏等系统调节需求较大的省区。三是服务用户灵活高效用能，广东、浙江等省工商业用户储能迅速发展。

推进全国统一电力市场体系建设

2022年，国家发展改革委、国家能源局发文，加快建设全国统一电力市场体系。当前建设情况如何？接下来怎样推进？

国家能源局市场监管司副司长刘刚说：“我们积极推进全国统一电力市场体系建设，取得积极成效。”

市场化交易电量持续上升。2023年1—12月，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例61.4%，比上年提高0.6个百分点。在交易机构注册的主体数量达到70.8万家，市场活力有效激发。电力市场化改革不断深入，市场化交易电量占比从2016年不到17%上升到2023年超过61%。

多层次电力市场体系有效运行。电力中长期交易已在全国范围内常态化运行，交易周期覆盖多年到多日，中长期交易电量占市场化电量比重超90%，充分发挥“压舱石”作用，稳定了总体市场规模和交易价格。跨省跨区中长期市场平稳运行，省间现货市场调剂余缺，对大范围电力资源优化配置和互济保供发挥了积极作用。

电力市场机制在保供应、促转型方面发挥积极作用。在迎峰度夏、迎峰度冬电力保供关键时期，跨省跨区市场化交易机制对省间电力支援、互济保供发挥了积极作用。新能源逐步进入电力市场，市场化交易电量6845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%。

刘刚表示，2024年，将统筹推进电力市场建设，完善电力辅助服务市场制度，进一步推进省级电力市场建设，稳妥推进区域电力市场建设，强化电力市场监管，维护公平竞争的市场秩序。

(责编：赵欣悦、李楠桦)

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