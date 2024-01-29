海关关员在天津港码头对待出口的汽车进行现场监管。都业良摄

人民网北京1月29日电 （记者栗翘楚）近日，中国年度外贸“成绩单”发布，据海关统计，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，不仅在高基数上再创新高，更在增长动能、区域格局等方面实现了质的有效提升。其中，新能源汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。