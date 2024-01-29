人民网北京1月29日电 （记者栗翘楚）近期，黑龙江省哈尔滨市凭借着冰雪资源优势和好客态度频频出圈。中国旅游研究院发布的“2024年冰雪旅游十佳城市”中，哈尔滨位列榜首。元旦3天假期，哈尔滨游客达304.79万人次，旅游收入达59.14亿元，均创历史新高。

近日，在黑龙江省和哈尔滨市交通主管部门的指导下，滴滴在哈尔滨组建由100辆党建车组成的保障车队，为伴随春运而来的旅游潮、回乡潮提供出行保障，并在冰雪大世界南门设置温暖保障大巴，帮助游客更好返回市区。

保障车队助力方便出行。受访者供图

滴滴出行数据显示，2024年以来，哈尔滨场站单相比去年同期上涨210%。其中，在哈尔滨呼单的异地乘客数，排名前10的城市里，以上海、广州、深圳、杭州等南方城市为主，还有北京、天津等北方城市和沈阳、长春等周边城市。

在相关主管部门指导下，滴滴与冰雪大世界共建的“网约车温暖驿站”，从1月23日起到冰雪大世界闭园，每天下午1点到晚上10点，游客可以在里面温暖候车，司机师傅们也可以在里面取暖。

冰雪大世界外设置的温暖驿站。受访者供图

据介绍，在哈尔滨市文旅局指导下，未来一个月，滴滴还将在哈尔滨提供千余万出行补贴和奖励，让市民和游客打车更优惠、便利，也保障春运期间出车的司机单多、收入多。同时，为夯实司机收入，滴滴还提供流水加速卡、免佣卡、雨雪天膨胀卡、完单奖等多重奖励。

据了解，近年来滴滴在多地通过场站候车点和候车驿站共建，引导乘客快速候车，优化乘客乘车体验；并在大运会、广交会、智博会、演唱会、体育赛事、热门城市和景点、节假日场站等多个场景组建保障车队，缓解出行压力，助力交通疏散。

滴滴出行相关负责人介绍，“春节假期在哈尔滨试行春节司机服务费全额给司机，希望师傅们春节出车能有更好的收入。在即将到来的春节假期，我们也将继续在北京、广州等地组建保障车队，努力让春运期间返乡及出游的乘客出行更高效、更安心、更贴心。”

(责编：郝帅、高雷)

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