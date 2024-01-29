本报记者

线上预约，到店维修不用等待；柔性生产，小批量配件订单及时响应；改装美容，驾驶体验更加舒适……近年来，我国汽车后市场的新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，汽车消费潜力进一步释放，有效促进了汽车后市场规模增长、结构优化、质量提升。

数字化绿色化转型，汽车维修服务提质升级

“前几天车被剐蹭，通过手机应用预约到店时间，不用排队；添加车型和购车年份，还能智能推荐相应配件，真是方便。”安徽合肥的张先生到一家养车门店修车，很快便完成维修，过程也舒心。

车辆经过检查后，张先生收到一张电子报价单。所需商品和服务，每一项都标明了件数和价格。车主在手机应用上可以查看车辆的检查状况，报价单与上检记录一致，没有额外推荐服务，解决了信息与价格不透明等问题。如今，越来越多消费者选择通过“线上线下一体化”平台进行汽车维修，相关业务量实现较快增长。

汽车维修数字化水平提升，绿色化步伐也在加快。在浙江杭州临平区的一处绿色共享钣喷中心，干磨房内粉尘被吸入集成袋，吸尘效率达到98%。

“全过程采用水性漆作业，用干磨工艺取代传统水磨工艺，还配备了复合型环保设备，可实现废弃物从源头到末端的全流程控制。”中心相关负责人肖权贵介绍，一些小型汽修店由于缺乏专业设备和人员，作业过程容易造成环境污染，如今周边的汽修店都能来这里共享服务。

截至2023年底，全国汽车保有量为3.36亿辆，乘用车平均车龄已超过6年，维修服务需求随之增长。“2020年我国汽车养护与维修市场规模约1.42万亿元，预计到2025年，市场规模将达到1.74万亿元。”中国汽车流通协会售后零部件分会副理事长李彤梅介绍。

李彤梅认为，当前汽车维修服务仍然存在“小散弱”的特征：一方面，标准化、规范化作业有待加强，维修服务的质量和水平仍有不小提升空间；另一方面，围绕新能源汽车的维修服务体系仍处在起步阶段，需要加强技术水平和专业人才储备。

和传统燃油车不同，新能源汽车维修主要集中在电池、电机、电控等“三电”系统，但目前精通“三电”维修的技术人员缺口较大。针对这一现实需求，部分汽车服务平台探索校企合作模式，培养高技能人才。

在贵州电子科技职业学院的实训基地，学生们对着新能源汽车的零部件找寻问题、进行检修——这是途虎养车开设的校企合作实操课。

“我们与职业院校开设新能源汽车班、共同研发课程，在上海、广东、贵州等地建设产教融合基地和实习实训基地，争取每年培养1200名相关专业的人才，逐步实现门店‘油电兼修’。”途虎养车相关负责人说，新能源汽车维修服务市场潜力巨大，企业正积极探索提供量身定制的产品和服务，并与新能源汽车品牌合作，帮助他们进行售后服务。

低成本高效率对接，配件流通环境持续优化

我国在售汽车品牌众多，不同年份和款式的汽车配件种类不尽相同，对后市场配件供应需求较大。推进汽车后市场高质量发展，离不开配件产品升级和流通效率提升。近年来，相关企业就此进行了一些探索。

小批量、柔性化生产，响应更及时。

“这款车的半轴产品比较小众，我们在国内咨询了好多家都不能生产，你们可以提供吗？”上午10点，温州市冠盛汽车零部件集团国内营销客服部的电话响起。

“没问题，您将参数发来，我们马上组织生产。”干脆利落的回答，让客户十分满意。

“目前，冠盛的产品品类覆盖了大部分车型，能够满足客户小批量、多品种订单需求。”冠盛股份国内营销总监陈相华告诉记者，这样的底气来自企业的柔性化生产线。

走进生产车间，焊接设备及工装夹具可以快速切换，工作人员只需在触摸屏上选择工件号，便可自动调用相应的设备程序，根据不同交货要求组织生产。“我们还运用了智慧排产系统，例如对未来3个月的订单进行数据分析后，将同个型号的产品归集到一起生产，缩短了交货周期，节约了生产成本。”陈相华说。

全链条、数字化对接，渠道更畅通。

打开开思汽配平台，摆臂、前照灯、机脚胶等配件一应俱全，输入车辆识别代码及配件名称，只需几秒，供应商、报价、4S店参考价、质保等信息清晰可见。

“以前通过电话、微信等方式描述需要的零配件，效率低、容易出错，而且很难追溯配件来源，如果质量有问题再想找供应商质保，比较困难。现在通过平台整合，配件信息和采购过程更加透明了。”宁波博星行汽车服务有限公司负责人陈忠利说。

开思创始人兼首席执行官江永兴介绍，平台打通了从主机厂、生产商、汽配商、维修厂再到车辆的全链条，目前有超过7000家供应商为27万家维修厂用户提供产品和服务，月服务车辆台次超300万，“我们还开发了适配维修行业的手写工单智能识别功能，并且可以推荐采购方案。不仅如此，平台积累的大数据还能及时反馈给主机厂和生产商，帮助他们改进产品质量。”

优化汽车配件流通环境方面，一些企业瞄准了县域市场，着力提升配件周转效率。“新能源汽车下乡给汽车产业发展带来广阔空间，但传统县域维修市场仍然存在连锁门店少、产品种类不齐全、采购物流周期长等问题。”汽配供应链平台广东三头六臂信息科技有限公司品牌运营总监焦士良介绍，近年来企业发起“让爱回家”项目，帮助农民工回乡开办汽配店，给予资金支持、技术指导等；与此同时，通过线上采购和前置仓结合，配送效率大幅提升。

商务部等九部门联合发布的《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，优化汽车配件流通环境。积极拓展汽车配件流通渠道，构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求。

“随着互联网和电子商务的快速发展，线上渠道将成为汽车售后零部件行业的新热点，带来新的商业模式和发展机遇。汽车售后零部件企业要加强线上渠道的建设，提供更加便捷优质的服务，营造透明、有序、高效的配件流通环境。”李彤梅说。

个性化多样化消费，汽车改装市场稳步扩大

近年来，适应车主个性化、多样化、高品质消费需求，汽车改装美容市场稳步扩大。

“给车换个改色膜，既能保持新鲜感，也能预防剐蹭、保护车漆。”在安徽合肥富贵一族汽车维修保养中心，车主黄女士手拿色卡，挑选喜欢的改色膜颜色。店主鲍卫东告诉记者，他干这行20多年，过去顾客来店里主要是修车，现在年轻人对汽车改装美容的需求更大，隐形车衣、改色膜、防紫外线防眩光的功能膜等都很受欢迎，价格在几千元到上万元不等。

数据显示，贴膜、车体改色、升级汽车音响设备等方面的汽车改装美容项目，占到了整个汽改市场的85%左右。2023年前7月，途虎养车窗膜、隐形车衣、改色膜销售额同比分别增长超40%、超100%、超300%。

中国汽车流通协会后市场精品服务分会秘书长张保泉说，近年来，随着经济发展和生活水平提高，汽车改装、汽车美容等相关产品呈现个性化、场景化等趋势，车身膜、内饰、按摩通风座椅、辅助驾驶等产品得到用户认可。

国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。

“我国汽车改装市场尚处于萌芽状态，拥有巨大发展潜力，但改装零部件、改装作业等尚未形成规范体系，在合规化、标准化等方面有待进一步完善。”张保泉认为，需要进一步明确改装范围，健全标准体系，提升产业链，也需要加强行业监管，建立汽车改装安全、质量与服务的统一标准，明确售前、售中、售后服务标准，并加大力度推动执行。

《指导意见》提出，“力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升”。“顺应汽车消费新趋势，推进技术创新、模式创新、业态创新，后市场的产品和服务将更加丰富，满足消费者多元化消费需求。”李彤梅表示。

（本报记者丁怡婷、刘温馨、徐靖、窦瀚洋）

《 人民日报 》（ 2024年01月29日 01 版）

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(责编：赵欣悦、袁勃)

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