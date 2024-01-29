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绿色贷款余额超30万亿元

2024年01月29日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月28日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布数据显示：截至2023年末，本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%，高于各项贷款增速26.4个百分点。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为10.43万亿元和9.81万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。

　　分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为13.09万亿元、7.87万亿元和4.21万亿元，同比分别增长33.2%、38.5%和36.5%，比年初分别增加3.38万亿元、2.33万亿元和1.23万亿元。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额7.32万亿元，同比增长30.3%，比年初增加1.82万亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.31万亿元，同比增长15.9%，比年初增加7767亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、李楠桦)
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