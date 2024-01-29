本报记者 彭 妍

原标题：楼市调控一城一策 首付比例、房贷利率仍有调降空间

近期，有关楼市的利好消息不断。住建部、国家金融监督管理总局纷纷发声，支持房地产市场发展。今年以来，广州、上海、东莞、洛阳等多个城市陆续出台楼市新政，引导购房者信心回升。从内容来看，主要涉及住房公积金、房贷利率、调整限购、契税补贴、购房补贴等方面。

受访专家认为，近期发布的一系列政策释放了较为强烈的积极信号，接下来金融支持房地产的力度以及各地政策的优化调整力度有望进一步加大。

优化政策密集出台

在国新办1月25日举行的金融服务经济社会高质量发展新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企回应了房地产政策等方面的市场热点问题。其中，就“继续做好个人住房贷款金融服务”，肖远企表示，支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。

1月26日，住建部召开城市房地产融资协调机制部署会，要求坚持因城施策，一城一策，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可因地制宜调整房地产政策。在此背景下，1月27日，广州市人民政府办公厅印发了相关通知，提出优化调整限购政策。

事实上，今年以来，多地再推楼市新政。上海、东莞、洛阳等多个城市陆续出台楼市新政，引导购房者信心回升。

1月2日，上海市住房公积金管理委员会发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，进一步明确第二套改善型住房的认定及最低首付款比例。“东莞发布”微信公众号发布的信息显示，自2024年1月1日起，东莞市实施阶段性取消辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限。1月3日，洛阳市发布《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》，提出实施交易契税财政补贴、加大公积金政策支持等十项举措。

从房贷利率看，记者了解到，今年1月份以来，已有多地继续下调首套房贷利率。根据贝壳研究院数据，截至1月中旬，其统计的百城中有60个城市首套房贷利率已进入“3时代”。1月份百城首套主流房贷利率平均为3.84%，其中一线城市首套房贷利率为4.13%，与上月持平；二线城市首套房贷利率降至3.86%，三四线城市首套房贷利率降至3.82%。1月份共有9个城市首套房贷利率下降，主要为二线和三四线城市，下降空间在5个基点至30个基点之间。

首付比例等仍有下调空间

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪在接受《证券日报》记者采访时表示，“支持各地城市政府和住建部门，因城施策进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策”将成为银行进一步落地金融支持房地产政策的重要指导及助推剂。未来银行住房贷款业务的规模将会扩大，借贷需求有望增加。

“各地因城施策进一步优化个人住房贷款政策，有助于提振市场信心，改善供需关系，缓解部分城市及区域库存压力，促进房地产市场平稳健康发展。”关荣雪表示。

谈及银行如何做好房地产金融服务，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，银行对房地产市场的支持主要有三个方面：一是加大力度引导银行等金融机构“一视同仁”满足不同所有制房企合理融资需求。二是结构性货币政策定向发力。截至2023年年底，3500亿元“保交楼”专项借款绝大部分都已经投放到项目，下一步可以考虑增加额度。三是要通过下调居民房贷利率下限等方式，继续引导居民房贷利率下行。这是有效降低居民购房成本的关键一招。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，当前部分城市首付比例和房贷利率仍处于较高水平，如核心一二线城市首套首付比例最低30%，北京、上海部分区域二套首付比例最低仍为50%，房贷利率仍在4%以上。未来这些城市首付比例和房贷利率仍有一定下调空间，若相关政策及时跟进调整，将有利于更好地促进居民购房需求释放，助力房地产市场企稳恢复。

关荣雪表示，预计2024年政策端将延续宽松基调，政策工具箱将从深度与广度两个维度上进一步挖掘。预计今年房贷利率和首付比例仍有下调的可能，各地将针对自身情况进行不同幅度的优化调整。

(责编：方经纶、陈键)

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