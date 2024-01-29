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我国邮政快递业进入发展“快车道” “物畅其流”加速成为现实

人民网记者 乔雪峰
2024年01月29日08:47 | 来源：人民网
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快递“小包裹”，映照经济“大棋局”。自2021年以来，我国快递年业务量连续三年突破1000亿件，2023年更是突破1600亿件大关，凸显出我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，展示出中国消费市场持续向好的良好态势。

当前，中国市场已成为世界上最具活力的快递市场，中国快递成为了一张靓丽的中国名片。据测算，中国人均快递年使用量已达94件，快递已经逐渐由一种单纯的物流方式，变为人民群众既用得起、又用得好的生活方式和消费习惯。

国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波表示，2023年，我国邮政快递行业业务量不断刷新纪录，快件月均百亿成为常态，邮政快递业进入发展“快车道”，成为现代物流领域综合运输方式应用最好、信息智能水平最高、生产效率提升最快的代表性行业之一，为我国居民消费信心加速恢复，消费市场活力逐步复苏写下了生动的注脚，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。

“物畅其流”的美好愿景正加速变成美好现实

一直以来，国家邮政局密切关注人民群众在邮政领域的“急难愁盼”问题，邮政快递业更贴近民生实事不断取得新成绩、迈上新台阶，较好满足了人民群众的美好生活用邮需要，“物畅其流”的美好愿景正加速变成美好现实。

近日，国家邮政局举行2024年一季度例行新闻发布会，发布2024年邮政快递业更贴近民生实事。侯延波指出，今年是国家邮政局第8年推进邮政快递业更贴近民生实事，将以更好满足人民群众日益增长的美好生活用邮需要为根本目的，坚持人民共享发展成果，继续推进加快建设村级寄递物流综合服务站（村邮站）、加强群众用邮合法权益保障等实事，推动邮政快递服务更为便捷更广覆盖更加优质。

据侯延波介绍，2024年邮政快递业更贴近民生实事具体为：

一是加快建设村级寄递物流综合服务站（村邮站）。加强“多站合一、一点多能”的村级寄递物流综合服务站建设，全国全年新增站点数量10万个。推动村邮站叠加快递服务功能，逐步向村邮站与村级寄递物流综合服务站一体化转化。以北京市为试点实现村级寄递物流综合服务站（村邮站）基本覆盖。

二是持续优化发往部分区域的电商快件寄递服务。将发往部分区域的电商快件寄递服务治理纳入常态化监管，规范部分区域电商快件集运业务发展，引导主要快递企业优化运营模式，推动电商平台完善销售方式，实现快递企业“有件必发”目标。

三是加强群众用邮合法权益保障。深化未按约定方式投递、农村快递服务违规收费等服务质量突出问题整治，保障群众用邮合法权益，提升快递服务质量，邮政业用户有效申诉率保持在百万分之五以下。

四是推进落实快递行业劳动合同制度专项行动。以快递企业全日制用工为重点，推动快递企业依法与招用的从业人员签订劳动合同，不断扩大社会保险参保覆盖面。

五是持续推动提升从业人员素质。深入开展邮政快递业从业人员职业技能提升行动，组织完成基层一线从业人员职业技能培训25万人次。

六是巩固提升邮政普遍服务水平。进一步推动提升农村邮件投递服务水平，全国一半以上的建制村每周投递五次以上，抵边自然村实现稳定通邮。开展服务质量提升行动，改善提升用户体验。

七是加强快递员群体先进典型选树和关心关爱。发挥快递员先进典型示范引领作用，深入开展“寻找最美快递员”活动，引导企业加大对获得各类重大荣誉从业人员的激励保障。进一步加大关心关爱力度，推动新增8000家“暖蜂驿站”等关爱阵地。

因地制宜、分类施策 切实满足农村群众美好用邮需要

近年来，党中央、国务院高度重视邮政快递业服务农村工作。2021年，国务院办公厅印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》，对建设村级寄递物流综合服务站进行了部署。在2024年邮政快递业更贴近民生实事中，也提到要加强“多站合一、一点多能”的村级寄递物流综合服务站建设。

对此，侯延波接受记者采访时表示，在乡村全面振兴的大背景下，加强“多站合一、一点多能”的村级寄递物流综合服务站建设，将最大限度实现收投在村、便民惠民，切实满足农村群众美好用邮需要，有效解决农村“最后一公里”问题。

据侯延波介绍，为扎实推进村级寄递物流综合物流服务站建设，今年国家邮政局将开展以下三方面工作：

建设好。村级寄递物流综合服务站建设要因地制宜、分类施策，可以利用便利店、益农信息社、电商服务点、闲置房屋等改造一批；针对快递服务需求少的地区，可以先由村委会、党群服务中心等代办兜底一批。在已经有运转成熟的村邮站地区，要拓展快递服务功能，充分发挥其经济社会价值。同时，国家邮政局也将编制村级寄递物流综合服务站服务规范，对村级寄递物流综合服务站的设置要求、服务内容、流程和服务要求进行明确规定，力求站点建设规范化。

使用好。既要支持邮政快递企业共享使用村级寄递物流综合服务站，推动合作品牌多元化；又要打造综合服务功能，支持邮政快递与传统商业、交通、供销、电商等资源协作，实现“多站合一、一点多能、一网多用”，最大化利用好村级寄递物流综合服务站。

保障好。积极为村级寄递物流综合服务站争取一些政策、资金等支持，鼓励设立农村寄递物流公益性岗位。据了解，目前内蒙古、青海、甘肃等地都出台了公益性岗位的省级政策，对于村级寄递物流综合服务站的常态化运行起到了很大帮助作用。

多措并举保障春节期间基本寄递服务

春节将近，从往年看，春节期间各大快递公司都会进入春节服务模式，那么，国家邮政局出台哪些相应政策措施来保障春节寄递服务？

侯延波表示，根据大数据预测，春节期间，群众寄递需求波动较大。春节前期，随着年货寄递需求的增长，业务量将出现一波高于日常水平的小高峰。春节假期期间，由于大量人员返乡过年和外出旅游，群众的寄递服务需求将明显减少，业务相对处于淡季。春节假期结束后，寄递服务需求快速恢复，业务量将逐渐达到日常水平。

侯延波指出，针对春节期间行业运行特点，国家邮政局专门制订了保障工作方案，进行了专项部署，重点将抓好以下四方面工作。

全力保障年货寄递需求。指导企业继续做好业务旺季服务保障工作，精准对接电商寄递服务需求，统筹做好全网调度，充分安排人员、场地、运力，保障群众可以在节前顺利收到期盼的年货。

保障春节期间基本寄递服务。一方面，督促邮政企业按要求持续提供邮政普遍服务。另一方面，引导快递企业科学预测春节期间业务需求变化，保障春节期间保持基本的服务能力，合理安排生产经营，及时向社会公告服务安排并严格履行公告和承诺的内容，满足人民群众节日生产生活用邮需要。

切实维护快递员合法权益。快递员日常的工作非常辛苦，休息时间有限。春节假期，是很多快递员全年中为数不多可以回家团圆的时光。为此，国家邮政局将督促各寄递企业统筹安排好在岗员工休息休假，实行错峰放假或调休，对春节期间在岗员工依法支付加班工资，并做好生活保障。

推动做好节后返岗复工。国家邮政局将加强对节后人员返岗情况的动态监测，科学研判行业运行态势，积极引导邮政快递企业多种方式补充人员力量，为节后快速复产储备资源能力，督促末端网点、分拨中心等抓紧恢复正常服务能力，保障寄递服务网络尽快实现正常运转。

(责编：郝帅、高雷)
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