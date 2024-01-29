本报记者 于 泳

原标题：出口信用保险持续加力稳外贸

近日，中国出口信用保险公司公布2023年业务数据：2023年承保金额超9286亿美元，支付赔款超23亿美元，服务支持客户超20万家，均创下历史新高。中国信保有关负责人表示，在世界经济复苏势头不稳的大环境下，中国信保聚焦政策性主责主业，支持外贸稳规模优结构，为实体经济发展提供了高质量金融服务。

海关总署公布的最新数据显示，去年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元人民币，增长0.6%。这样的成绩离不开出口信用保险的支持，据统计，2023年中国信保短期险业务实现承保金额超7708亿美元，同比增长3.4%。在业务规模稳定增长的同时，中国信保一方面落实落细稳外贸政策；另一方面加快产品服务创新升级，为外贸稳增长优结构提供有力支持。国务院发展研究中心副主任陈昌盛认为，中国信保坚守政策性金融机构的职能定位，有力贯彻稳外贸政策，继续扩大信用保险承保规模，帮助企业开拓国际市场，推进企业与共建“一带一路”国家和地区交流、合作，有效承担并化解企业“走出去”过程中的商业风险。

海关总署的数据显示，2023年我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业55.6万家，合计进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点。以跨境电商为代表的外贸新业态为例，过去几年，中国信保在支持海外仓建设上持续发力，不断刷新海外仓海外投资项目承保规模。随着跨境电商综税区的不断增多、经营主体的不断扩大，中国信保同时将重点放在了对跨境电商企业的精准支持上。截至目前，中国信保已为近80家企业提供了全面、丰富、具有针对性的风险保障，这些企业中既包括跨境电商卖家企业，也包括跨境电商服务企业，所在区域既包括广东、浙江等跨境电商的先行区域，也包括湖北、山东、重庆等跨境电商的潜力区域。

除了跨境电商相关产品外，中国信保在去年又相继落地了首单货运服贸信保项下保理融资、首单飞机航材租赁业务、首张航空发动机维修服务贸易保单、首笔航空公司跨境电商物流服务业务、首张服务贸易融资性保函、首个服务贸易小微产品支持方案。随着外贸新业态的快速发展，中国信保不断开拓创新，持续加大承保支持力度。2023年，中国信保支持外贸新业态出口195.6亿美元，增长3.3%，其中，支持跨境电商出口136亿美元，增长4%；支持服务贸易出口84.7亿美元，增长18.9%。

多位业内人士在接受经济日报记者采访时表示，目前多个国家和地区都在出台贸易投资自由化和便利化措施，这为拓展和创新出口信用保险业务提供了广阔空间。2023年12月，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，将“更好发挥信用保险作用”作为重要内容列入其中。这对中国信保在服务扩大内需战略、加快建设全国统一大市场、促进内外贸一体化、保障产业链供应链稳定畅通等方面提出了更高要求。2023年，中国信保出台了贸易险产业链延链拓链实施方案，确定“7+7+4”产业链延链拓链路径、“3+N”产业链多险种协同机制等重点工作，积极打造具有信保特色的产业链服务支持体系。中国信保全年累计承保电子信息、家电、整车工程机械、生物医药、新能源、纺织服装和现代农业7条产业链出口3607亿美元、国内贸易2951亿元，占公司业务比重近50%。

2023年“新质生产力”成为热词，战略性新兴产业和未来产业是形成新质生产力的主阵地。中国信保在支持促进新质生产力方面持续发力，以2023年出口超万亿元的“新三样”产品为例，中国信保全年承保新能源产业链出口增长近四成，支持国内贸易增长近6倍。

(责编：方经纶、陈键)

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