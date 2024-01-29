李丽云 魏依晨 俞慧友 夏凡

原标题：奋力打造科技创新高地

在近期召开的地方两会上，“现代化产业体系建设”被频频提及。新的一年，为实现经济稳中求进、以进促稳，如何以科技创新推动产业创新？各地释放了哪些鲜明信号？

黑龙江：发挥科技创新增量器作用

“2024年，黑龙江省重点工作安排首先要培育壮大具有龙江特色优势的现代化产业体系，夯实实体经济根基，聚焦科技创新关键，锚定产业升级方向，推进新型工业化，加快推动产业全面振兴。”1月24日，黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议上，黑龙江省省长梁惠玲作政府工作报告时表示。

梁惠玲提出，要发挥科技创新增量器作用。突破“卡脖子”技术难题，实施智能农机等重点领域攻关项目70项；打造科技创新平台载体，推进重点领域全国重点实验室尽快落地建设，扎实推进环大学大院大所创新创业生态圈建设；坚持企业出题、科研解题、市场阅卷，转化科技成果600项；培育壮大科技型创新主体，全年净增高新技术企业600家；深入落实人才振兴60条，优化实施省级人才支持计划，扎实开展“技能龙江行动”，让人才“软实力”成为振兴发展的“强动力”。

黑龙江接下来如何大力发展战略性新兴产业和未来产业？梁惠玲表示，要加快发展数字经济、生物经济、聚焦新能源、航空航天、高端装备、新材料、生物医药等重点领域，推动产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，持续扩大战略性新兴产业规模；同时，前瞻布局未来产业，培育形成新质生产力。

湖南：实施“创新提升行动”

1月24日，湖南省第十四届人民代表大会第二次会议在长沙开幕。在首场“厅长通道”集体采访中，湖南省科技厅厅长朱皖表示，今年湖南将围绕以科技创新引领现代化产业体系建设、培育新质生产力进行科学系统部署，大力启动实施“创新提升行动”。

“创新提升行动要着力做好标志性工程提速，加速推进科技创新五大标志性工程。平台能级提档方面，积极推动‘4+4科创工程’纳入国家创新布局。要做好科研攻关提能，绘制‘4×4’现代化产业体系创新图谱，实施‘十大技术攻关项目’和重点研发计划项目。”朱皖说。

在人才支撑提质方面，湖南省将深入实施创新人才工程，增设长沙全球研发中心城市建设、科技赋能文化产业创新、湘智回归等专题。成果转化提效方面，湖南省将出台加快高等院校科技成果转化的若干措施，布局一批产业技术研究院、新型研发机构、中试基地和技术转移示范机构，打通成果转化的中间环节；同时，提升潇湘科技要素大市场供需信息匹配效能，提升企业技术承接能力。创新生态提优方面，湖南将全面贯彻落实刚修订出台的科学技术进步条例，全力完成科技体制改革三年行动计划全部改革任务。

江西：加快先进制造业集群发展

“近年来，江西省正加速形成以先进制造业为支撑的现代化产业体系，为江西省有中生新、现有产业未来化提供坚实的产业基础。”1月22日，江西省政协十三届二次会议开幕。会上，来自科技界别的江西省政协委员耿建军说。

围绕构建现代化产业体系，江西省政协委员积极建言献策。

江西省政协委员、南昌市科协主席王妮娜认为，江西省电子信息产业聚链成群，将引领江西省战略性新兴产业高质量发展。她建议高效协同联动，提升电子信息产业链综合竞争力；加速裂变赋能，提升电子信息产业链辐射带动力；优化要素保障，提升电子信息产业链生态支撑力。

来自侨联界别的江西省政协委员吴世伟联合7名委员建议，加快建成电子信息“产业大脑”，综合运用大数据、物联网、软件开发等高新技术，架构全省工业系统数据连接网络。

耿建军建议，找准量子技术融合发展的具体路径，促进量子技术与传统产业深度融合，全力打造量子技术应用特色高地。

(责编：方经纶、陈键)

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