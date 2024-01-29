本报记者 李 丹 敖 蓉 吴佳佳

原标题：民生保障更加有力有效

2023年，城乡居民收入稳定增长，公共服务和社会保障水平不断提升，民生短板领域逐步加强，进一步擦亮了高质量发展的民生底色。民生保障有力有效，彰显出更有温度的发展。

居民收入稳定增长

1月19日，人力资源和社会保障部官网发布了全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况（截至2024年1月1日）。从第一档月最低工资标准来看，上海、江苏、北京、天津等18个省份已迈过2000元大关。最低工资标准上调，对保障和改善低收入劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要。

与最低工资标准同步提高的还有2023年城乡居民收入。2023年，全国居民人均可支配收入实际增长6.1%。

工资收入分配制度改革稳步推进。2023年，人社部加强企业工资宏观指导调控，指导各地合理调整最低工资标准，组织开展2023年企业薪酬调查，持续推动国有企业工资分配制度改革落实落地。与此同时，完善事业单位工资制度，研究制定高等学校、科研院所薪酬制度改革试点文件，完善义务教育教师工资待遇保障政策，指导地方深化公立医院薪酬制度改革组织实施工作。

待遇水平保障到位。兜稳兜牢民生底线，社会救助是最后一道防护线。截至2023年11月底，民政部在全国动态监测6600多万低收入人口，保障低保对象4044.9万人，城市低保平均标准每人每月779元，农村低保平均标准每人每月615元，分别较上年同期增长4.5%、7.7%。与此同时，2023年，民政部会同财政部下拨中央财政困难群众救助补助资金1546.8亿元和价格临时补贴资金2.04亿元。截至2023年10月底，共保障4024万名城乡低保对象、471万名特困人员的基本生活，实施临时救助544万人次。

权益保护及时见效。前不久，全国根治欠薪线索反映平台已在国务院客户端小程序正式上线，只要被拖欠了工资，都可以在手机端填写欠薪情况。人社部相关负责人介绍，虽然这个平台主要面向农民工收集线索，但不局限于农民工群体，其他属于劳动保障监察范围的欠薪问题，也可以提交，处理方式上没有区别。

过去一年，根治欠薪专项行动加强了农民工工资支付监控预警平台建设，创新了农民工工资争议速裁庭建设，构建“信、访、网、电”多渠道维权投诉体系，更好维护了农民工劳动报酬权益。

教育投入有保障

北京市宣武外国语实验学校初二学生家长于晓静说，学校每周五下午课后服务时段都会提供各种类型的选修课，如园艺、手工、辩论、电影赏析等，满足了学生发展兴趣特长的需要。

“双减”政策实施两年多来，课后服务工作取得了积极进展。不少学校采取“请进来、走出去”等方式，利用科普、文旅、体育等校外资源开展课后服务，增强了课后服务的有效性和吸引力。各校除了由在校教师提供课后服务内容，还引进了28万余名科技人才、文艺工作者、体育教练员等专业人员参与课后服务。国家提高了学校生均公用经费基准定额，小学、初中分别提高了70元、90元，明确主要用于学校落实“双减”政策、提升课后服务水平，给予课后服务有力的支持和保障。

2022年，全国教育经费总投入为61329.14亿元，首次超过6万亿元，比上年增长5.97%。国家财政性教育经费48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值比例为4.01%。自2012年以来，国家财政性教育经费投入占国内生产总值的比值已连续11年不低于4%，是财政一般公共预算的第一大支出。2023年前11个月，全国一般公共预算支出中的教育支出同比增长5.7%。这些数字充分彰显了教育优先发展的战略地位。

近年来，教育部门聚焦缩小办学水平差距和保障困难群体接受教育，出台一系列倾斜性支持政策。“中央财政教育转移支付资金80%以上用于中西部地区。国家统一城乡义务教育公用经费基准定额，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，重点提升农村学校办学水平。为保障困难群体共同发展，还建立健全了覆盖各级各类教育的学生资助政策体系。”教育部财务司副司长刘景说。

“我获得了国家励志奖学金、创新创业奖学金，还连续3年获得一等优秀学生奖学金。”来自低保特困家庭的山东农业大学2020级农业机械化及其自动化专业学生巩震锋说，他计划学成后投身基层岗位，努力为乡村振兴作贡献。为解决家庭经济困难学生就学问题，国家努力建设完善覆盖全学段学生资助体系。2023年9月，教育部等4部门印发《关于调整完善助学贷款有关政策的通知》，将国家助学贷款每生每年最高贷款额度提高4000元，贷款利率调减30个基点。

百姓就医更方便

近日，《新英格兰医学杂志》发表了国产新冠口服药先诺特韦片/利托那韦片的临床研究数据。这是该杂志发表的首个采用安慰剂对照的中国自主研发新冠创新药临床试验，也是首次在优效性试验中证实抗病毒药物对轻中度新冠患者有效。

得益于国家的大力支持，我国医药工业高质量发展取得了显著成效。2023年，国内共有近70宗创新药对外授权交易，交易总金额超350亿美元，均创下新高。我国生物医药领域建立了研发链、产业链紧密衔接、“产学研用”深度融合的国家药物创新技术体系。截至目前，我国规模以上医药工业企业超万家，生物医药市场规模跃居全球第二，医药创新跻身全球第二梯队前列，我国药物研究和产业发展进入创新跨越新阶段。

我国还多措并举打通百姓就医堵点、难点，努力改善患者就医感受。2023年5月，国家卫健委等部门宣布启动实施为期3年的“改善就医感受、提升患者体验”主题活动，在提升患者诊前体验、门诊体验等六方面提出20条举措，改善群众就医感受。截至2023年11月1日，82.7%的二级以上公立医院开展预约诊疗服务，全国三级医院平均预约诊疗率达49.2%；全国超过5500家二级以上综合医院实现“一站式”综合服务方式……活动开展以来，群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。

(责编：方经纶、陈键)

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