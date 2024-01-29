本报记者 刘 成 郁进东 李治国

原标题：2023年多地跨境电商出口创新高

作为全球贸易的新势力，跨境电商让更多人实现了“买全球卖全球”。据初步统计，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。当前，跨境电商已成为促进外贸增长的重要动能，各地持续深化跨境电商综合改革，创新举措、打通堵点，推动跨境电商业务加快发展。

出口量迅速增长

跨境电商火热的市场形势吸引了国内知名电商平台纷纷开展跨境电商业务。上海空港口岸已成为跨境电商推动国货出海的重要通道。凭借低价策略，希音、拼多多、TikTok等新兴电商平台迅速崛起，占据了国外电商市场的较大份额。记者日前从上海浦东机场海关获悉，上述3家电商平台2023年出口申报量同比增长超10倍，申报出口量已占口岸跨境电商出口申报总量的三成以上，迎来了爆发式增长。2023年上海空港口岸出口跨境电商申报量达4.4亿票，同比增长近2倍，创历史新高；出口总值超850亿元。

“这是我们自去年以来的第310票出口货物了，销售态势一片向好。”日前，一批产自山东临沂的HDPE管材通过青岛市易瑞国际电子商务有限公司准时发往中东地区，该公司业务总监陈玮泽表示，“我们目前已与河南、山西、陕西等黄河流域节点城市的企业开展供应链合作，积极推动工业产品抱团出海。”

作为黄河流域主要出海通道，近年来，青岛积极融入、主动服务黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，大力推动跨境电商业态发展，在全国率先建立覆盖沿黄9省区及新疆、云南的“9+2”跨境电商产业合作交流机制和黄河流域跨境电商联盟，为沿黄省市融入国内国际双循环打造最高效的“门户窗口”。2023年，青岛海关共监管跨境电商出口清单1.1亿单，同比增长约80%。

1月12日，浙江省商务厅发布2024年一号文件，公布新一轮的浙江跨境电商出口知名品牌，宁波16个品牌上榜。截至目前，宁波已累计培育省级跨境电商出口知名品牌53个，占浙江省总数的20%。2023年，宁波实现跨境出口2013.2亿元，同比增长15.4%。

新通道不断打通

日前，满载服装、日用品等跨境电商货物的第五航权货运航班，在宁波海关的监管下从宁波机场起飞，经历16个小时飞行后抵达纽约。“现在正是买家备货高峰期，预计春节前备货量将增长至日均12万余票，增长幅度达30%。”负责承运的浙江中外运有限公司总经理助理周唐寅信心满满。

此前，宁波没有到纽约的直航，宁波企业要想把货空运至纽约，只能绕道上海等地。如今，随着第五航权的落地，这些货值高、时效性强的跨境电商包裹就能直接从宁波飞向海外消费者。目前，宁波空港已开通了宁波—列日、宁波—芝加哥、宁波—洛杉矶、宁波—纽约4条第五航权航线，均为跨境电商空运出口专线。

1月22日，在位于青岛西海岸新区保税物流中心的快件监管中心内，工作人员正熟练地将一批来自西安的服装打包装车，准备通过海运发往日本。

“预计5天内我们的货物就可以全部派送到日本消费者手中，比之前缩短了2天到3天。”青岛西海岸新区保税物流中心运力副总监隋玮婧介绍，“依托前不久开通的‘跨境出海’日本海运主通道，我们对日跨境效率再次提升。”

目前，青岛西海岸新区保税物流中心已搭建起涵盖“国内高效运输—出口跨境电商快速通关—国际海运—日本国内通关派送”全链路、一站式的跨境电商海运出口一体化服务体系。

监管改革助力出海

面对跨境电商出口迅猛发展的形势，浦东机场海关不断推进出口跨境电商监管业务改革。“我们启动出口电子放行，跨境电商物流企业申报一票电商货物，数据匹配成功后5分钟就能收到海关放行信息。”浦东机场海关快件一处副处长宋革说。随着出口业务量的快速增长，部分物流企业在舱位成本、操作时长、航线选择等方面遇到了瓶颈，需要开通包机加以解决。浦东机场海关为物流企业定制监管方案，靠前协调指导，确保服务零延迟、通关零等待。

宁波重点培育了跨境电商“一站两仓”公共服务平台体系。即除海外仓外，还开拓出口前置仓，鼓励企业设立独立站。去年，宁波在全国首创跨境电商出口前置仓监管新模式。作为首批试水企业，宁波遨森独立站从2014年设站至今，用户已超400万。独立站经理肖映蓝说，“独立站的特色就是尽量贴近当地需求和消费习惯，使产品赢得消费者好感，品牌的海外知名度也越来越高”。

为助力企业更好开拓海外市场、加大“产品出海”力度，青岛海关在做好跨境业务监管的基础上，进一步支持符合条件的企业开展跨境电商出口海外仓业务，助力电商企业依托海外仓拓展海外市场。黄岛海关企业管理处特殊区域业务科科长方大林说：“通过电商海外仓模式出口，物流成本更低、送达时效更高，有助于企业提升竞争力。”

为满足电商企业对出口退货等的需求，青岛海关作为全国首批十个跨境电商零售出口商品跨关区退货业务试点的直属海关，积极探索高效顺畅的退货流程。后续，国内从其他口岸出口的跨境零售电商商品，都可以选择从青岛关区口岸退运进境，大幅缩短物流运输时间。

(责编：方经纶、陈键)

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