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河北正定县塔元庄村村民——

“咱村的农场越来越智慧”（新春走基层）

本报记者 张志锋
2024年01月29日09:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　早上7点半，河北省石家庄市正定县塔元庄村村民唐秀英像往常一样，收拾利索，步行10分钟，来到塔元庄同福乡村振兴示范园智慧农场“上班”。

　　换上白大褂，掀开大棚的帘子，暖意扑面，满眼青翠。“这是‘植物工厂’，种菜不用土，把肥料加进水里，生菜‘吃饱喝足’，就‘噌噌’长！”唐秀英在这里种菜3年多，对水培蔬菜也能说出个道道。

　　2020年8月，塔元庄村建起这个智慧农场，唐秀英闲不住，就来打工，每月收入3000元，村里每年还给分红。“夏天不热、冬天不冷，干活不用长时间弯腰，比以前轻松多了。”

　　往里走是气雾栽培区，一排排生菜、芹菜绿油油，叶面泛着亮光。“这边种菜也不要土，把水和肥料喷到根上就行，种出的菜口感很好。”唐秀英摘下几片菜叶递给记者尝尝，菜叶带着淡淡清香，入口甜丝丝。

　　“过去看天种地，现在跟技术员学，这里的年轻人可能干了，咱村的农场越来越智慧。”唐秀英指着正在旁边调整大棚天窗的技术员张倩说。

　　“这个智慧农场将近2000亩，利用‘5G+互联网’、物联网等信息技术，种植精准、生产高效。”张倩领着记者走进智慧农场指挥中心，电子大屏实时显示各个栽培区的温度、湿度、光照以及水肥利用等数据。

　　“我们通过栽培区的感应设备，监测温度、湿度、光照以及病虫害等情况。”张倩指着物联网智能远程控制柜说，“这个系统可以智能调节，自动补光、通风、换气。”与普通农田比，智慧农场亩均节水50立方米、节电15千瓦时，农业生产总体增效20%。

　　2020年以来，塔元庄村先后建起智慧农场及四季采摘园区、健康食品产业园区等，村集体每年保底分红1000万元，带动塔元庄村及周边农民共200多人务工增收。

　　“我们把现代农业与乡村旅游、康养产业相结合，推动产业深度融合，推进乡村全面振兴。”塔元庄村党委书记尹计平介绍，2023年塔元庄村集体收入增至3000万元，村民人均纯收入3.5万元。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月29日 01 版）

(责编：郝帅、陈键)
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