原标题：2023世界机器人大赛总决赛圆满落幕

1月26至27日，2023年世界机器人大赛（World Robot Contest）总决赛-青少年机器人设计大赛-AIWill赛项-扣叮机器人火星探索挑战赛在吉林省白山市举办。2023世界机器人大赛白山总决赛由中国电子学会主办，白山市人民政府协办，白山市商务局、抚松县人民政府承办，腾讯作为战略合作伙伴。

虚拟火星探索点燃冰雪白山

作为本届世界机器人大赛的重要组成部分，青少年机器人设计大赛-AI Will赛项-扣叮火星探索赛自2023年4月份起，经过系列城市赛、省赛及锦标赛的选拔，覆盖上万名选手，最终遴选了来自全国20省49市527名优秀选手汇聚白山总决赛，在冰雪城市、长白山脚全新落成的白山机场开展了精彩的火星探索机器人编程限时对决，以少年科创热情点燃了冰雪之都。

正式比赛时，参赛选手需要经过任务赛与决赛答辩的两轮比拼，最终PK出年度优胜选手。选手们将化身指挥官及工程师，在限定的时间内开展机器人编程设计，操作机器狗在火星上完成各项科研探索任务，包括勘探火星地貌、矿石采集以及搜寻水源等，最终由系统根据任务完成情况后判定得分。值得一提的是，选手在锻炼编程能力的同时，还可以在高仿真的火星科学考察任务探索过程中，充分了解施密特环形山、菲利普斯环形山、格林环形山等地形地貌和对应的航空航天知识，更好提升科学素养。

首轮资格赛阶段，选手们需要根据现场公布的任务地点、基于对火星地形地貌的了解，灵活调整机器狗形态，规划机器狗探索火星时的最优路径。对于历经城市赛、省赛、锦标赛等重重选拔的选手们而言，赛项的规则或许并不陌生，但在决赛的舞台上，面对实力不容小觑的对手，如何在有限的时间里迅速调整好心态，根据全新的任务要求规划路径，把握时间编写完成代码程序，对每位选手而言都是不小的挑战。

来自昆明市第一中学西山学校的魏宸希荣获初中组冠军。自昆明锦标赛夺得季军、确认收获总决赛门票后，魏宸希平均每天会花2小时用于训练，目标就是站上总决赛领奖台C位！他表示，参与扣叮虚拟机器人的比赛也让他收获了很多喜欢学习编程的伙伴，也感谢教练的付出与陪伴。在高手如云的总决赛现场，能够收获冠军，达成目标，对自己的表现非常满意，也期待未来能够在更多赛事中取得进步！

创意程序诠释“冰雪奇缘”

世界机器人大赛火星探索赛项总决赛的选手历经地方选拔后汇集白山，在高水平舞台上竞技交流。扣叮火星探索赛项也通过虚拟仿真技术也为机器人编程教育学习提供了新模式，从产品研发到赛项设计，充分体现了对人工智能、教育科普的科技培育理念。而在线上，100余名扣叮创意程序的选手的选手也通过创意编程的方式，围绕“智慧冰雪城市”主题开展了限时两个小时的主题作品创作，通过图形化编程生动体现了在人工智能发展浪潮下，青少年对未来冰雪都的奇思妙想。

在作品创作的过程中，腾讯扣叮系列IP形象化身智慧城市卫士，在选手们的程序指令下完成了系列冰雪城市的管理工作，比如优化城市布局减少能源消耗、制定智能供热系统保证居民舒适度，开发智能交通系统提高交通效率。作品背后，是青少年们对通过技术创新，提升冰雪城市可持续性、舒适度、安全性，为居民创造美丽宜居城市环境的美好愿景。

持续为青少年提供展示舞台

2023世界机器人大赛总决赛落地白山，选手们得以在高水平舞台上竞技交流，为这个充满冰雪浪漫色彩的城市，增添了来自少年创意的满满热情。赛场之外，腾讯扣叮也正持续通过虚拟仿真等游戏技术，为机器人编程教育学习提供新模式，从产品研发到赛项设计，充分体现了对人工智能、教育科普的科技培育理念。

深圳市南山实验教育集团麒麟小学的吴惠玲表示，学校在4点半课堂引进了腾讯扣叮·虚拟仿真实验室，也同步开设了特色课程，不用再花大价钱购买昂贵的实体机器人组件设备。孩子们在线上的3D虚拟环境中，就能实现编程学习。这大大降低了编程学习的门槛，让全校400多名孩子都能体验到AI教育，在编程实践中不断提高个人的综合能力。

据了解，腾讯扣叮虚拟仿真实验室及创意实验室，在游戏引擎、AI能力等游戏科技的加持下，让青少年以低成本、低门槛、高沉浸的方式，学习前沿的机器人编程知识，旨在为全国青少年提供一个更具普适性的科技竞技舞台，使参赛选手们能在学习和竞技过程中，更好培养思维能力、动手能力与创新能力等能力素养，挖掘我国青少年在科技创新领域的潜力与活力。

腾讯扣叮WRC赛项负责人张志刚分享道：“未来，腾讯扣叮也将持续打造更丰富的赛事内容，通过更多元的智能场景、软硬件结合的赛项设计，为青少年提供更为丰富的人工智能学习场景和展示舞台，以游戏科技，点亮科技梦想！”（盛宁）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经