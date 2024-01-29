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国务院国资委将全面实施“一企一策”考核

2024年01月29日17:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月29日电（王希、黄炯芮）2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。

　　这是记者在国务院国资委29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上了解到的信息。

　　近年来，国务院国资委构建“一利五率”指标体系，引导央企有针对性增设考核指标，高质量发展考核指标体系不断健全。

　　今年国务院国资委将建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。

　　国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。

　　国务院国资委还将探索将品牌价值纳入考核，鼓励企业练好内功、外塑形象，不断提高品牌附加值和美誉度，加快建设世界一流企业。

　　在推动培育新质生产力方面，国务院国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位，进一步健全符合科研规律的差异化考核机制；强化战略性新兴产业收入和增加值占比考核，引导企业加快优化布局结构，深入推进转型升级，全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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