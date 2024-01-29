人民网北京1月29日电 （记者乔雪峰）近日，中国交通运输协会会长、原铁道部副部长胡亚东在交通运输创新发展大会上指出，交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。

“当前我国交通建设进入了发展快车道，基础设施高速发展，服务水平逐步提高，对外合作明显加快。”交通运输部综合规划司二级巡视员宋彩萍在大会上表示，做好交通运输创新发展工作需要各方共同努力，共同形成推动交通运输高质量发展的合力，为奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化开路先锋作出更大贡献。

国家铁路局科技与法制司副司长刘燕在大会上指出，国家铁路局将充分发挥“搭平台、聚合力、促协作”的优势，聚焦综合交通运输四网融合、多式联运、绿色低碳等重点领域，共同建设交通强国。

中国国家铁路集团有限公司总工程师叶阳升表示，国铁集团将始终坚持科技创新的核心地位，充分发挥新型举国体制，凝聚各方力量，加快构建现代化科技创新体系，推动实现铁路高水平自立自强。“我们未来将着力强化交通运输高质量科技供给，努力推动交通运输产业创新发展，为加快建设交通强国构建现代综合交通运输体系贡献应有的力量。”

中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、国家重大专项C919大型客机系列总设计师吴光辉则表示，交通运输对满足人民出行、实现人民对美好生活的向往很重要，运输强则枝繁叶茂，制造强则根深蒂固，用制造业支持交通发展，促进交通强国战略的实现。

他还指出，大飞机是带领科学技术进步、产业发展、经济发展的一个项目。“我们大国要有自己的大飞机，强国要有自己的大飞机。”

交通运输部专家委员会主任委员、交通运输部原总工程师周伟在演讲中指出，数字经济是百年大变局的基本内容、关键变量和基本动力，数字化转型就是数字经济在交通领域的具体体现，它代表着交通发展的方向与未来。

此外，中国交通运输协会副会长兼秘书长、交通运输部政策研究室原主任李刚在大会上发布了今年11月在深圳举办的第26届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）-全球交通运输创新博览会筹备工作规划安排。

据介绍，作为第二十六届高交会的重要组成部分，全球交通运输创新博览会全面聚焦铁路、公路、水运、民航、物流等交通运输行业科技创新，融合基础设施建设、交通运输设备、交通运营综合服务、智慧交通等各领域。

(责编：罗知之、高雷)

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