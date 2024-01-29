新华社北京1月29日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部等七部门近日联合印发关于推动未来产业创新发展的实施意见，提出到2025年，我国未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。

这是记者29日从工业和信息化部获悉的。

工业和信息化部有关负责人说，新一轮科技革命和产业变革加速演进，科技创新和产业发展融合不断加深，我国具备工业体系完整、产业规模庞大、应用场景丰富等综合优势，为未来产业发展提供了丰厚的土壤。意见遵循未来产业发展规律，从技术创新、产品突破、企业培育、场景开拓、产业竞争力等方面提出一系列发展目标。

意见明确全面布局未来产业、加快技术创新和产业化、打造标志性产品、壮大产业主体、丰富应用场景、优化产业支撑体系等重点任务，提出重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等6个重点方向产业发展。同时，面向未来产业重点方向实施国家科技重大项目和重大科技攻关工程，加快突破关键核心技术。

意见提出，建设未来产业创新型中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。鼓励有条件的地区先行先试，结合国家自主创新示范区等，创建未来产业先导区。

此外，意见还提出，发布前沿技术推广目录，推动先进科技成果落地转化。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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