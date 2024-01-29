人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）“2023年，钢铁行业积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了贡献。”中国钢铁工业协会会长谭成旭日前在中国钢铁工业协会第六届会员大会第六次会议上表示，钢铁行业要坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求相结合，努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

数据显示，2023年，我国粗钢产量101908万吨，与上年持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%；焦炭产量49260万吨，同比增长3.6%。

“2023年，钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。钢铁行业积极调整品种结构，满足了下游需求。”谭成旭介绍，2023年前11个月，我国钢筋、线材（盘条）产量分别同比下降2.2%、0.4%，电工钢、不锈钢产量同比增长14.6%、13.3%。

在谭成旭看来，2024年，我国钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自于我国经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁业发展提供了广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、风险隐患犹存，提升钢铁供给与需求的动态适配性仍需付出努力。

“钢铁行业要发挥主观能动性，严控产能扩张、落实产量调控、开展协同自律，努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。”谭成旭强调，2024年钢铁行业要聚焦高端化、智能化、绿色化目标，做好“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”工作，推进钢铁工业高质量发展再上新台阶。

谭成旭认为，在钢材消费总量达峰的大背景下，研究推进产能治理新机制和优化联合重组政策导向两大基础举措成为改善市场秩序、优化发展环境、维护行业平稳运行的关键。

“2024年，钢铁行业要发挥有效市场和有为政府的作用，勘定产能治理边界，重估产能与产量的关系及其在产能治理中的实际效用，综合施策让低效无效产能退出，通过市场化、法治化方式导向优胜劣汰、供需平衡，形成既有市场竞争、能耗和碳排放政策约束，又有政府监督、行业自律的产能治理新机制。”谭成旭说，加快融入全国统一大市场建设，疏通要素资源流动，鼓励有竞争力的企业跨区域、跨所有制重组，加强企业内跨地区资源重组和业务整合，实现资源向优势企业和优势产能产线集中，更大发挥技术、管理、市场等高效协同效益。

与此同时，2024年，钢铁行业要努力培育钢铁材料新消费场景，大力推广实用新型钢铁材料的应用。“按照材料升级和材料替代的主要工作方向，继续推进‘钢铁应用拓展计划’，与建筑、机械、汽车、造船、石化、电力等下游行业开展紧密合作和协同攻关，共同开发适应行业新特点的钢铁产品，扩大钢铁应用空间。”谭成旭表示，围绕关键战略性钢铁新材料攻关和高性能钢材推广应用，加快研发推广新材料、新品种，促进钢铁企业由生产商向服务商转变，推动产业链升级迭代、共建低碳生态，实现合作共赢。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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