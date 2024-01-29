人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年我国债券市场共发行债券71万亿元

2024年01月29日22:12 | 来源：新华社
小字号

　　中国人民银行1月29日发布的数据显示，2023年，我国债券市场共发行各类债券71万亿元，同比增长14.8%。

　　中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，2023年，我国债券市场规模稳定增长，国债发行11万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。

　　图为中国人民银行总行大楼。新华社发

　　与此同时，2023年我国国债收益率整体震荡下行。2023年末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.08%、2.29%、2.40%、2.53%、2.56%，分别较2022年末下行2个、11个、24个、29个、28个基点。

　　此外，2023年我国债券市场高水平对外开放稳步推进。截至2023年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.72万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中，境外机构持有国债2.29万亿元，占比62.4%。（记者张千千、吴雨）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国林科院转化林草新品种等科技成果525项
　　人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。 叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。…
保障农民“粮出手钱到手”：金融助力秋粮收购 科技赋能储备粮监管
　　人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）粮食安全是“国之大者”，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。 当前，正是秋粮集中上市关键期，从南到北，秋粮收购有序推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部