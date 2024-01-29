中国人民银行1月29日发布的数据显示，2023年，我国债券市场共发行各类债券71万亿元，同比增长14.8%。

中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，2023年，我国债券市场规模稳定增长，国债发行11万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

与此同时，2023年我国国债收益率整体震荡下行。2023年末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.08%、2.29%、2.40%、2.53%、2.56%，分别较2022年末下行2个、11个、24个、29个、28个基点。

此外，2023年我国债券市场高水平对外开放稳步推进。截至2023年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.72万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中，境外机构持有国债2.29万亿元，占比62.4%。（记者张千千、吴雨）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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