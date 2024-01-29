2023年我国债券市场共发行债券71万亿元
2024年01月29日22:12 | 来源：新华社
小字号
中国人民银行1月29日发布的数据显示，2023年，我国债券市场共发行各类债券71万亿元，同比增长14.8%。
中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，2023年，我国债券市场规模稳定增长，国债发行11万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。
图为中国人民银行总行大楼。新华社发
与此同时，2023年我国国债收益率整体震荡下行。2023年末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.08%、2.29%、2.40%、2.53%、2.56%，分别较2022年末下行2个、11个、24个、29个、28个基点。
此外，2023年我国债券市场高水平对外开放稳步推进。截至2023年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.72万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中，境外机构持有国债2.29万亿元，占比62.4%。（记者张千千、吴雨）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国林科院转化林草新品种等科技成果525项
- 人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。 叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。…
- 评论
- 关注