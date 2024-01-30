原标题：京东汽车与岚图达成战略合作 构建全线上用户体验销售平台

1月29日，京东汽车与岚图汽车在北京京东总部正式签约，宣布达成战略合作。作为其中重点合作板块，京东汽车将与岚图共同推出“岚京计划”，构建全线上用户体验销售平台。双方将整合优势资源，充分发挥京东在电商行业的零售业务及全集团生态资源优势、岚图科技在汽车行业领先的研产销和品牌优势，实现双方在汽车行业的国内外业务全方位拓展。

京东集团副总裁、京东零售汽车事业部总裁缪钦表示，京东汽车致力于提供省钱、省心的一站式汽车消费新体验，与岚图的合作是京东汽车在2024年开年之际在新能源汽车领域的重要举措，双方将在线上线下汽车消费模式方面进行行业创新，也标志着京东汽车在新能源汽车领域的生态布局持续深入。岚图汽车CEO卢放也在致辞中提到，岚图汽车“可靠”的品质与京东一直在深刻贯彻的“多、快、好、省”的“好”理念高度一致，未来双方将携手共同打造行业领先的商业模式，实现汽车销售新增长。

具体而言，双方将围绕线上销售、品牌营销、大客户拓展等方面进行全面共建，联合打造全新销售模式。

整车销售方面，双方联合推出“岚京计划”，构建线上用户体验销售平台。京东汽车将整合内部资源强化岚图试驾用户体验感，提升整体交易链路效率。通过极致线上数字化交易体验，助力全链路汽车整车交易。双方还将基于京东汽车新能源体验中心线下场景进行车辆展示及销售的合作。京东汽车新能源体验中心作为线下沉浸式主题新能源汽车体验中心，通过京东品牌的聚集效应，进一步扩充岚图的生态体系。据悉，京东汽车新能源体验中心已在沈阳、石家庄、东莞，武汉、宁波等地开设了5家，集汽车展示、试驾、服务和零售于一体的全场景服务，为广大消费者提供更多前沿选择。

在品牌联合营销方面，京东汽车在营销广度上拥有众多站外战略资源，具备丰富的品牌营销经验和独有的全域营销能力。同时借助京东汽车的海量用户、数字化能力，双方将从联合品牌层面出发，通过多元化营销形式，有效提升品牌影响力，获得更多汽车潜在消费者的关注。

而在售后服务方面，双方将基于京东养车遍布全国的线下服务网络，进一步扩充岚图售后服务网络服务矩阵。据悉，京东养车已在全国29个省份、超160个城市开设了超1500家高标门店，全国合作门店数量超40000家，实名认证技师数量45000多位，打造了汽车医生、24小时救援等优质服务，同时反哺空白区域新车车辆交付能力，为岚图售后服务品质提供加持。

此外，双方还将在汽车金融、保险、大客户业务及海外业务上展开全面合作，实现新的销售增长和差异化竞争。包括整合京东金融科技和保险科技的能力，为客户提供线上透明可视化的多种金融保险方案；借助京东企业业务平台，在汽车员工内购、汽车出口业务等方面实现合作。

京东汽车作为京东旗下一站式整车选购、车品销售、养护服务及新能源解决方案平台，已在供应链、服务网络及服务能力、全域营销等多方面形成了稳固的资源体系与行业领先优势。而岚图整合了东风公司超55年的造车技术和优势资源，构建了以用户为中心的创新商业模式，致力于成为中国高端新能源乘用车领先者。在新能源汽车行业激烈竞争的市场环境下，主机厂与平台的合纵连横为彼此提供了更广阔的发展空间。双方将以此次合作为契机，建立长期稳定的合作机制，作为汽车产业新势力和汽车服务头部企业的产业优势将实现彼此赋能，在行业高效发展中创造更多、更大的可能性。

此次战略合作，京东汽车将作为岚图值得信赖的汽车生态伙伴，助力岚图提高销售效率和消费者体验。岚图也将进一步扩充京东汽车生态圈，为广大消费者带来更高品质的购车服务。通过资源整合、能力补齐，双方将新能源汽车与电商平台结合的新道路上持续引领，推动彼此向未来汽车电商化迈进。

(责编：董童、李源)

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