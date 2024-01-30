1月29日，中国太平保险集团（以下简称“中国太平”）在上海召开2024年工作会议，会议全面总结了中国太平2023年工作，对2024年重点工作进行了部署。2023年，中国太平核心业务稳中向好，新会计准则下，集团实现营业收入1355亿元，同比增长21%；年末总资产1.38万亿元，较年初增长17.2%；管理投资资产2.3万亿元，同比增长10%。

2023年，中国太平服务实体经济和社会民生质效明显提升，绿色保险保费同比增长40.9%，战略性新兴产业保费同比增长19.1%，保险资金投资实体经济规模同比增长24.2%。经办长护险项目服务2600万城乡居民，承保惠民保项目保障人数约2500万人。继“澳车北上”后，“港车北上”开出行业首单，创新推出“港人湾区养老太平方案”，承接运营横琴粤澳合作中医药科技产业园。积极投身乡村振兴，为超50万农户提供农业保险保障230亿元。生态圈建设取得突破，上海梧桐人家入住长者突破1000人，广州木棉人家正式投运并迎来首位香港长者入住，北京玉兰人家试运营，三亚海棠人家全面开业，成都芙蓉人家完成竣工验收，昆明古滇山茶人家落地，集团“自建+合作”养老社区达到50家。

会议对2024年工作进行了全面部署：一是聚焦金融央企职责使命，着力为中国式现代化提供高质量金融服务。研究制定贯彻落实中央金融工作会议精神的“1+N”文件，做好“五篇大文章”，全力支持巩固提升香港国际金融中心地位和澳门产业适度多元发展，拓宽国际化发展格局。二是聚焦国有大型金融机构定位，着力增强核心竞争力。做强做优主业，提升投资能力，加快生态圈建设，深化综合协同。三是聚焦问题导向，着力推进创新变革。下大力气推进价值转型，以变革破解难题，推动全面创新。四是聚焦金融安全，着力强化全面风险管理与合规经营，有效防范化解风险。五是聚焦中国特色现代金融体系的根和魂，着力加强企业文化建设。结合中国太平创立95周年，在全系统大力弘扬中国特色金融文化。

(责编：董童、李源)

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