人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国太平：2023年实现营业收入1355亿元 同比增长21%

2024年01月30日12:35 | 来源：人民网
小字号

1月29日，中国太平保险集团（以下简称“中国太平”）在上海召开2024年工作会议，会议全面总结了中国太平2023年工作，对2024年重点工作进行了部署。2023年，中国太平核心业务稳中向好，新会计准则下，集团实现营业收入1355亿元，同比增长21%；年末总资产1.38万亿元，较年初增长17.2%；管理投资资产2.3万亿元，同比增长10%。

2023年，中国太平服务实体经济和社会民生质效明显提升，绿色保险保费同比增长40.9%，战略性新兴产业保费同比增长19.1%，保险资金投资实体经济规模同比增长24.2%。经办长护险项目服务2600万城乡居民，承保惠民保项目保障人数约2500万人。继“澳车北上”后，“港车北上”开出行业首单，创新推出“港人湾区养老太平方案”，承接运营横琴粤澳合作中医药科技产业园。积极投身乡村振兴，为超50万农户提供农业保险保障230亿元。生态圈建设取得突破，上海梧桐人家入住长者突破1000人，广州木棉人家正式投运并迎来首位香港长者入住，北京玉兰人家试运营，三亚海棠人家全面开业，成都芙蓉人家完成竣工验收，昆明古滇山茶人家落地，集团“自建+合作”养老社区达到50家。

会议对2024年工作进行了全面部署：一是聚焦金融央企职责使命，着力为中国式现代化提供高质量金融服务。研究制定贯彻落实中央金融工作会议精神的“1+N”文件，做好“五篇大文章”，全力支持巩固提升香港国际金融中心地位和澳门产业适度多元发展，拓宽国际化发展格局。二是聚焦国有大型金融机构定位，着力增强核心竞争力。做强做优主业，提升投资能力，加快生态圈建设，深化综合协同。三是聚焦问题导向，着力推进创新变革。下大力气推进价值转型，以变革破解难题，推动全面创新。四是聚焦金融安全，着力强化全面风险管理与合规经营，有效防范化解风险。五是聚焦中国特色现代金融体系的根和魂，着力加强企业文化建设。结合中国太平创立95周年，在全系统大力弘扬中国特色金融文化。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：优化上市公司结构 提升上市公司可投性
　　人民网北京1月30日电 （黄盛）部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议于1月29日召开。会议指出，各相关地方、部门要落实中央经济工作会议和中央金融工作会议要求，通过调研认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。…
做好科技金融大文章 保险业要积极对接科技活动主体保险需求
　　人民网北京1月30日电 （记者杜燕飞）做好科技金融大文章，保险业发挥着重要作用。金融监管总局近日印发的《科技保险业务统计制度的通知》（以下简称《通知》）提出，要贯彻落实创新驱动发展战略，支持高水平科技自立自强，在加快建设创新型国家、推动重大科技创新取得新进展过程中发挥保险力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部