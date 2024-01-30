人民网北京1月30日电 （焦磊）1月30日，中国贸促会在1月例行新闻发布会上发布了《2023年度中国营商环境研究报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，超五成受访外贸企业2023年订单量有所回升。

《报告》显示，从总体看，2023年，受访企业对中国营商环境总体评价为4.36分（满分5分），近九成受访企业对营商环境评价为“满意”及以上。

从分项指标看，《报告》的评价指标体系包含企业设立和退出、基础设施、生活服务、政策政务、社会信用、公平竞争、社会法治、科技创新、人力资源、金融服务、财税服务和海关服务等12个一级指标，调查结果显示海关服务、财税服务、社会信用三个指标评价较高，人力资源、海关服务、基础设施、企业设立和退出环境四个指标同比提升，企业获得感增强。

从经营与投资情况看，“利用本地资源”和“建立生产基地”是企业新投资设厂的主要原因；超七成受访企业收入持平或增长，其中近八成受访高新技术企业实现收入持平或增长。

从市场预期看，超七成受访企业对疫情平稳转段后的市场预期较为积极，超五成受访外贸企业2023年订单量有所回升。（实习生罗韵对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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