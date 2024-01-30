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中国银行业协会发布“2023年银行业十件大事”

2024年01月30日14:49 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者罗知之）为全面展现银行业落实中央经济工作会议、中央金融工作会议等精神，服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，推动经济社会高质量发展取得的重大成果，唱响中国经济光明论，中国银行业协会今日发布“2023年银行业十件大事”。这是中国银行业协会连续第17年组织开展“银行业十件大事”评审发布工作。

2023年银行业十件大事：

一、中央金融工作会议召开，首次提出“要加快建设金融强国”，要求坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑；银行业深入贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，扎实开展主题教育，不断开创新时代金融工作新局面。

二、《党和国家机构改革方案》公布，组建中央金融委员会、中央金融工作委员会，加强党中央对金融工作的集中统一领导。中央金融管理部门进行机构和职能调整，国家金融监督管理总局正式挂牌，构建“一行一局一会”的金融监管格局，金融监管体制改革迈出重要步伐。

三、银行业贯彻落实《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，细化政策举措，加大对“三农”领域的金融支持，推进构建高水平普惠金融体系；继续减费让利、惠企利民，调整银行部分服务价格，提升服务质效；加快绿色金融、养老金融发展。

四、金融管理部门全面加强监管、防范化解风险，发布《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法》《银行保险机构操作风险管理办法》，构建差异化资本监管体系，完善银行机构操作风险监管规则，提升银行业全面风险管理水平；五家大型银行入选全球系统重要性银行，我国系统重要性银行扩容至二十家，有序推进中小金融机构改革化险。

五、中央银行坚持实施稳健的货币政策，两次全面降准、降息，商业银行下调存款挂牌利率，促进综合融资成本稳中有降，有效支持实体经济回升向好，稳定市场预期，提振市场信心。

六、大力发展科技金融、数字金融，多部门打出政策组合拳，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动；银行业加大对专精特新中小企业等支持力度，促进数字经济和实体经济深度融合，助力高水平科技自立自强。

七、调整优化房地产金融政策，多部门推动落实首套房贷“认房不用认贷”，商业银行稳妥降低房贷利率下限和存量首套房贷利率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

八、多部门联合施策，出台《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》等系列举措，银行业金融机构持续加强金融服务，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做优做强。

九、坚持“引进来”和“走出去”并重，服务高质量共建“一带一路”，优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，“北向互换通”正式上线，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，银行业高水平对外开放稳步推进。

十、国家金融监督管理总局统筹推动金融消费者权益保护，牢固树立“为民监管”理念，牵头多部门共同开展“2023年金融消费者权益保护教育宣传月”活动，推动“为民办实事”专项行动，营造安全稳定的金融消费环境。

(责编：罗知之、高雷)
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