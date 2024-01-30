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2024年“温暖回家路”服务计划启动 多方协力共建春运数字化标配

2024年01月30日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者乔雪峰）1月26日，为期40天的春运大幕正式开启。据交通运输部发布最新数据显示，预计今年春运期间全国跨区域人员流动量将达90亿人次，创下历史新高。其中，自驾出行的客流约72亿人次，铁路、公路、水运、民航营业性客运量约18亿人次。

数字背后体现出了庞大且更多样化的春运出行需求：自驾出行占比将创下历年最高，新能源汽车出行比例大幅提升，城际间需要多种出行方式衔接组合……

“春运工作连着民心民意，关系社会和谐，社会各界广泛关注，是一项重要民生工程和政治任务，也是检验交通运输系统安全生产水平、运输服务能力的年度‘大考’。”交通运输部运输服务司二级巡视员耿晋军表示。

近日，高德地图2024年“温暖回家路”服务计划启动。阿里巴巴集团副总裁、高德打车总裁王桂馨表示，面对春运这个一年一度的“出行大考”，希望通过技术创新，与行业多方一道为“2024温暖回家路”保驾护航，打造春运数字化标配。

“2018年春运前夕，高德地图首次提出‘温暖回家路’服务计划——‘用科技服务让回家之路更温暖，为每一位返乡人保驾护航’，这条路一走就是7年。”王桂馨表示，到了2024年，“温暖回家路”也已进化为既能满足用户多样化、个性化的出行需求，同时助力交通基础设施优化升级，提升相关合作伙伴的管理和服务能力，让用户的回家之路更无忧，更顺畅。

据介绍，2024年“温暖回家路”服务计划，旨在基于数字化创新满足多样化、个性化，且更注重各类行程体验细节的出行需求，为用户打造平安春运、便捷春运、温馨春运。例如，随着新能源汽车不断增加，用户对长途驾车过程中电量的忧虑，也随之成为热门话题。

本次“温暖回家路”中，具备自学习能力的新能源导航能够综合路线的坡度、温度、空调、交通路况、车型等多维度动态因素计算电量消耗，并结合全新升级的“充电地图2.0”，实时提供精细化的出行路线、充电时机规划，以及分钟级的等待时长预估，让新能源车主们随时都对能耗心中有数，大幅缓解“电量焦虑”。

针对选择公共交通出行的用户，该计划提供的“门到门”跨城公交服务包含公交、地铁、火车、飞机、步行、打车等多种出行方式；计划

还重点升级了盲区会车预警服务，在山区弯道、无灯路口这样安全隐患较高的路段；对于更广范围的人群和场景，计划也提供系列服务，为返乡旅途提供保障。

“服务好春运，为大家守护好每一条回家路，既是对我们自身服务能力的考验，也是我们义不容辞的社会责任。”王桂馨表示，未来将与政府、行业合作伙伴一道，努力做好用户出行的数字化标配，更好地助力“交通强国”建设。

(责编：郝帅、高雷)
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