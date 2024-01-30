人民网北京1月30日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人杨帆在今日举行的中国贸促会1月例行新闻发布会上表示，将组织超过1000批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈，助力企业拿订单拓市场，支持地方开展招商引资。

杨帆表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固。中国贸促会将着力从以下几方面助力加快培育外贸新动能。

一是全力办好第二届链博会。中国贸促会将于2024年11月26日至30日举办第二届中国国际供应链促进博览会，在首届链博会智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链5条产业链和1个供应链服务展区基础上，进一步优化展示逻辑，放大链博会溢出带动效应。

二是搭建更多优质经贸平台。继续办好2024年全球贸易投资促进峰会、粤港澳大湾区发展工商大会、全球工商法治大会等经贸活动，围绕绿色低碳、互联网经济等领域打造1至2个具有国际影响力的品牌。办好中非企业家大会、中国—东盟商务与投资峰会、中国—拉美企业家高峰会等活动，帮助企业在东盟、中东、拉美等地区开展贸易与投资。

三是大力开展“千团出海”行动。面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，中国贸促会将组织超过1000批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈，助力企业拿订单拓市场，支持地方开展招商引资。

四是积极支持外贸新业态发展。在外贸“新三样”、中间品贸易、贸易数字化、跨境电商海外仓等领域深入开展调研，形成更多高质量研究成果，为出台相关政策提供智力支持。举办跨境电商服务高质量发展培训和专题座谈会，编制跨境电商重点联系企业名录，持续办好《中国跨境电商电子刊物》。

五是全面加强商事法律服务。充分利用商事仲裁调解、知识产权、经贸摩擦应对等领域的专业优势，更好发挥贸法通、贸企通、自贸协定信息服务平台等数字贸促平台作用，为企业提供一站式、全链条、国际化的商事法律服务，帮助企业防范化解风险挑战。(实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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