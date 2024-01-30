原标题：滴滴举行网约车合作伙伴大会，与174家合作伙伴共商发展

近日，滴滴在昆明举行主题为“凝心聚力，共享发展”的第四届网约车合作伙伴大会，汽车租赁公司、司机服务公司、主机厂、金融机构等174家上下游生态链合作伙伴齐聚一堂。滴滴已连续四年举办网约车合作伙伴大会，邀请合作伙伴广泛参与、建言献策、合作共赢。

中国城市公共交通协会网约车分会会长顾大松现场分享了网约车租赁的行业发展趋势，顾大松认为，网约车租赁企业需要向“服务为王”转变，滴滴在与合作伙伴联合为司机提升线下服务方面做出了优秀探索，期待未来网约车平台与网约车线下运营服务商努力共建，共谋发展。

滴滴网约车平台公司CEO孙枢现场感谢了每一位合作伙伴。他提到，“2023年，网约车业务实现了良好的发展，在供给侧和渠道生态上，我们也打好了非常坚实的基础，滴滴每一笔订单背后都离不开合作伙伴生态的稳健发展，感谢合作伙伴一直以来的支持陪伴。”

同时孙枢也提到，今天还有很多地方，很多乘客和司机没有被服务好，未来滴滴希望跟合作伙伴一起，为更多城市、更多用户提供出行服务。“坚持稳定、透明、尊重、共赢的原则，在稳健发展的基调下，跟合作伙伴一起做到共享发展、一起共赢。”

2023年，网约车行业上下游生态也面临了很多机会与挑战。滴滴通过持续优化规则和能力开放分享，通过品牌、车辆、资金和保险等方面的赋能，帮助合作伙伴实现降本增效。例如，过去一年，有超过200家租赁公司和100家司机服务伙伴获得滴滴品牌授权；滴滴联合金融机构、保险机构，帮助合作伙伴降低资金成本超1亿、节省车险成本超6000万；同时，滴滴还持续通过线上线下的服务，推动合作伙伴在司机拉新、司机管理、资产管理等多维度全面提升效率。

在第四届滴滴网约车合作伙伴大会现场，滴滴为58家不同领域的合作伙伴颁发了奖项，包括新人伙伴奖、最佳体验奖、突出贡献奖、卓越合作伙伴奖等，以致敬和感谢合作伙伴的支持。

过去几年，滴滴与数千家租赁公司、数百家司机服务公司、数十家金融机构和保险公司等产业链合作伙伴共同建立了涵盖租卖车、线下司机服务、保险、能源、维保等领域，涵盖数百万司机的网约车供给服务生态。2024年，滴滴将持续对供给生态投入，从车商城开放、丰富合作类型、分润加码、深化服务赋能等多方面发力，与合作伙伴凝心聚力，共享发展。

(责编：董童、李源)

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