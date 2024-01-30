原标题：加多宝携手抖音开启新年故事 彰显数字化营销创新力

龙年春节将至，对于春节，你有什么期盼呢？忙碌了一年，大家心中充满了对家的思念，以及对归乡团聚的渴望。交通运输部数据预测，2024年春运全国跨区域人员流动量将达90亿人次，再创历史新高。人们将纷纷踏上归途，完成春节最隆重的仪式感——回家，成千上万团聚的温暖故事，将汇聚成一个热气腾腾的中国年。

基于对龙年新春趋势的洞察，加多宝再度携手短视频头部平台抖音，围绕春节“回家”话题，共同发起了一系列线上线下创意活动，以讲述新春故事和迎接新年好运为情感共鸣点，与更多消费者一起记录和分享龙年春节的氛围感、仪式感，将加多宝对国人的新春祝福传递给千家万户。

在线上，加多宝将在 “抖音新年故事”达人IP项目中上线回家主题温情短片，生动阐释加多宝今年四大宝运龙罐的美好祝福——招财进宝、幸福安康、金玉良缘和祥运亨通。此外，为共同传递迎接龙年新春的喜悦，自1月21日至2月2日，加多宝携手抖音发起#召唤你的宝运龙抖音挑战赛，号召全国网友共同分享有加多宝宝运龙罐陪伴的回家故事，以及各地年俗文化、新春祝福，记录独属中国人的春节仪式感。

只要分享春节期间寻龙迎宝运视频，无论是置办年货、拜年送礼、团圆年夜饭等欢乐瞬间，或是晒出加多宝宝运龙罐，带上#召唤你的宝运龙等话题，都有机会获得精美礼品。加多宝抖音挑战赛无疑将成为汇聚新年幸福生活、寄托来年希冀的流量池，让新年的美好通过抖音在年轻人中分享、流传，将加多宝的祝福送入千家万户。

在线下，加多宝宝运龙罐在“抖音新年故事”的年货大集大放异彩。1月20-21日，加多宝和抖音共同在杭州开启线下大集，汇聚全国各地的民俗表演和新春创意互动，将红红火火的宝运龙罐送至消费者手中。宝运龙罐颜值出圈，寓意独特，在活动现场深受追捧，成为年货的热门之选。

加多宝持续推行数字化、智能化战略转型升级，充分释放品牌活力，提升年轻化消费体验。抖音作为短视频平台，在全球范围内拥有庞大的用户基础，月活跃用户数已超过10亿，有着强大的社交传播渗透力。双方多年来持续打造营销出圈爆款，此次加多宝与抖音再度强强携手，线上线下全方位布局，聚合强大的立体化流量矩阵，记录独一无二的中国年群像，持续以数字化营销创新赋能品牌，提升年轻化消费体验。

与此同时，加多宝正在全国多地的数十座城市陆续开展寻龙迎宝运活动，携手四川阆中、陕西袁家村等全国多个古城古镇，为大家带来既有文化韵味、又有互动创意的春节文旅体验。

多年来，加多宝始终积极拥抱数字化营销新方向，持续为凉茶行业开拓新场景，引入新资源、新玩法，不断提升消费者体验感，赋予凉茶行业新时代活力，彰显出加多宝持续引领行业高质量发展的领导品牌格局以及弘扬中华传统养生文化的初心使命。

(责编：曹淼、李源)

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