新华社广州1月30日电（记者熊嘉艺、李思佳）30日上午，随着佛山顺德鲤鱼洲岛上的西江取水闸口缓缓升起，国家172项节水供水重大水利工程之一、粤港澳大湾区重大水利基础设施——珠江三角洲水资源配置工程全面通水。

据了解，珠三角水资源配置工程全长113.2公里，总投资354亿元，设计年供水量17.08亿立方米。工程于2019年5月全面开工，历经4年多建设，较原计划提前半年建成通水。工程西起西江干流佛山顺德鲤鱼洲，东至深圳公明水库，实现了从珠三角西部向东部地区引水。

“工程最大的特点是输水隧洞全部深埋在40米至60米左右的地下空间。”广东省水利厅相关负责人介绍，珠三角水资源配置工程横跨粤港澳大湾区核心城市群，共穿越4处高铁、8处地铁、12处高速公路、16处江河湖海，采用地下深埋盾构的方式建设，减少占用近2万亩的土地。

珠三角地区河网密布、建筑密集、路网交错，地下断层纷繁、地质多变，对工程建设考验强、要求高，建设团队创新开展科研攻关、原型试验，攻克了多项难题。

工程通水后，将改变广州市南沙区及深圳市、东莞市单一供水格局，并为香港、广州番禺、佛山顺德等地提供应急备用水源，超3200万人受益，还可逐步退还东江流域生态用水，进一步保障粤港澳大湾区供水安全、生态安全。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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