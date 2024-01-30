原标题：【新春走基层】家门口的幸福味道

“每天饭点，我都来食堂吃饭，年纪大了，买菜做饭不方便。食堂里饭菜花样多，味道好，而且大家一起吃饭还热闹，感觉很好。”山东省东营市东营区中山社区居民杨凤英的幸福溢于言表。

如何让居民在家门口享受幸福味道？中山社区统筹辖区老年人口规模、就餐需求等因素，建起了“幸福餐厅”，让居民在家门口“吃得好”“吃得香”。

社区党委书记刘萍萍介绍，社区一刻钟便民生活圈涵盖各类商户159家，综合超市、菜市场、专业店、幼托机构等各类业态齐全，极大满足了居民的日常生活需求，已入选省级城市一刻钟便民生活圈试点圈。

早晨在小区旁吃一口热气腾腾的酥油火烧，午饭前在便民菜店买点新鲜的食材，晚上闲暇时带着孩子去万叶书店挑两本新书……这是舒苑社区居民张林祥生活的缩影。居民缺什么，社区补什么。舒苑社区统筹整合辖区优质资源，为居民提供专业医疗、创业就业指导、健康养生等全业态服务，提升了居民幸福感。

青山社区365便民维修中心，让配钥匙、修水管、家电安装等“小修小补”回归群众生活；物华社区15分钟康养服务圈，构建起集老年慢性病门诊、理疗康养、康复训练等于一体的“健康助”“生活助”服务体系；玉景社区“15分钟生活圈”标准化试点入选山东省标准化试点项目。目前，东营市各具特色的一刻钟便民生活圈如雨后春笋，呈现出勃勃生机。

迈向数字化治理，东营区为一刻钟便民生活圈配备了“数字大脑”，电子商务服务平台接入了购物、餐饮、休闲、养老等线上功能，提供周边商品和服务搜索、信息查询、生活缴费等服务，打造了导航导视、数字景观展示、智能终端设施等智慧消费生态体系，为居民提供“看得见、连得上、找得着、用得好”的便利化消费“云端”服务。

衣食住行里，孕育着百姓大需求；缝缝补补中，蕴藏着居民小期盼。据了解，东营市是全国城市“一刻钟便民生活圈”试点地区，目前已建成33个城市一刻钟便民生活圈，想购物，超市、商场就在家门口，想散步，出门不远就有公园、绿道，大到医疗、教育、文化，小到吃饭、买菜、购物等日常所需，15分钟就能找到地方。一刻钟便民生活圈画出了“同心圆”，建成了“幸福圈”。

（本报记者 赵秋丽 本报通讯员 刘智峰 周广学）

(责编：郝帅、陈键)

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